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籃球》阿巴西、游艾喆、曾祥鈞分享旅日場外生活 有驚喜也有挑戰

2025/01/23 15:27

阿巴西、游艾喆、曾祥鈞獲選日本明星賽亞洲明星隊。（資料照，取自日本職籃IG）阿巴西、游艾喆、曾祥鈞獲選日本明星賽亞洲明星隊。（資料照，取自日本職籃IG）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣本季有3位球員前往日本職籃B.LEAGUE，寫下歷年之最，阿巴西、游艾喆、曾祥鈞也各自分享在異地打拚的點滴，接下來農曆新年都會在國外備戰，為下半季持續奮鬥。

效力名古屋戰鷹的曾祥鈞認為，當地跟台灣的氣候沒有差很多，飲食上也很習慣，但最常出現的納豆倒是不大能接受，而因為日本商店比較早關門，因此會自己煮飯，而他也會利用空閒時間上線上課程學習日文。

雖今年過年無法回台灣，曾祥鈞認為這並非太大問題，因為弟弟曾祥銘也曾在日本打球，去年就沒有聚在一起，笑說「算是有經驗了」而他也會跟弟弟聊到日本的事，只是當時曾祥銘在北海道打排球，兩地環境還是有差，只能參考，很多事都是他親身體會才知道。

有趣的是，前鋼鐵人洋將鐵米（Femi Olujobi）季中加入戰鷹，兩人也從PLG過去對手變成隊友，曾祥鈞笑說：「他應該還記得我吧？強森（Chris Johnson）還請他跟我問好。」

阿巴西在秋田北部喜悅隊以英文溝通為主，最喜歡日本的白飯，以及球隊附近的燒肉店，但對於秋田的「熊肉」料理他敬謝不敏，因為不敢吃也不想吃，納豆料理也同樣不能接受，而為了飲食方便，他現在也會在宿舍簡單料理，煮義大利麵吃。

相較於其他2人有不適應的飲食習慣，效力滋賀湖泊隊隊的游艾喆笑說自己是個不挑食的人，所以吃的方面沒有遇到太大問題，納豆也能接受。

滋賀的琵琶湖是著名旅遊景點，當地除了好山好水的風景之外，游艾喆表示，滋賀離京都不算太遠，或許是來看球可以考慮的行程之一。

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