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中職》 陳傑憲金玉良言 點醒8指珍珠陳維祥

2025/01/23 15:43

陳維祥。（獅隊提供）陳維祥。（獅隊提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕 統一獅去年選秀第8指名陳維祥上季在一軍6打數無安打，尋求生涯首安，在春訓持續以新的打擊方式練習，也發現到自己對比賽的臨場反應比較不足，「傑憲學長分享『練習時打得很好，把球打得很高很遠，但教練要看的是你會不會比賽與如何應對投手，比賽時遇到狀況如何反應』，這是我覺得我自己比較缺乏這部分。」

陳維祥去年冬季聯盟出賽16場敲7安，展現打擊能力，其中在12月7日對上日本社會人隊，陳維祥靠著帶有1分打點的二壘安打，幫助球隊扳平比數，拿下單場MVP。

不過在12月11日交手日職紅隊，陳維祥僅敲出1安，卻吞下4次三振，成為他冬盟印象最深刻的比賽，陳維祥說：「當時打到後面我很崩潰，越打越沒自信，第三次三振後就覺得會不會有第四次，但教練一直給我機會，希望我透過比賽中找出問題，設法去突破」

因為這次的經驗，讓陳維祥了解到自己需要加強的方向，「有時候自己太刻意想要去打到球，或是想把過程做好，反而會造成反效果，所以我換個想法，只要我把自己該做的事情做好，或許結果會是好的。」隔日陳維祥提早到球場進行特打練習，時時刻刻提醒自己保持平常心和正向心態，逐漸找回打擊手感。

進入職棒前，陳維祥就曾在2023年台灣未來之星棒球邀請賽，以「台南市成棒隊選手」面對職棒勁旅，這次陳維祥轉換身分，身披台灣山林隊戰袍，與來自其他隊伍的職棒好手於冬盟舞台較勁，他表示，業餘隊伍間實力多少有落差，但職棒水平競爭力較高且平均，每個投手球的品質都很好，要用更多方式去面對每個投手，在這過程中慢慢提升自己的能力和對策。

不僅心態和想法成長，陳維祥在這次冬盟也調整自身打擊模式，他說：「我向很多人請教打擊方式，教練也好，鄭宗哲也好，還有其他隊的選手們，嘗試過很多東西後，我找到比較適合自己的打擊模式，春訓時也有跟教練討論，他們也說我現在的方式不錯，要堅持做下去。」

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