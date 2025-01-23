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澳網》球后莎巴蓮卡三連霸聽牌 橫掃閨蜜巴多莎賽史20連勝

2025/01/23 19:08

球后莎巴蓮卡三連霸聽牌。（法新社）球后莎巴蓮卡三連霸聽牌。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）無愧為世界球后，6：4、6：2擊敗西班牙閨蜜巴多莎（Paula Badosa），白俄羅斯頭號種子率先安抵2025年澳洲網球公開賽女單冠軍戰，挾著賽史20連勝的發燙手感，三連霸就差最後一步。

「我為自己和團隊感到非常自豪。」2023、2024年澳網衛冕的莎巴蓮卡，今年再度於墨爾本公園過關斬將，已是小威廉絲（Serena Williams）之後首位連三屆勇闖決賽女將。26歲的她週六將強碰前世界球后的波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek），或者美國19種子凱絲（Madison Keys），爭取成為「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）以來，近26年澳網三連霸女子第一人，「若能把名字載入史冊，對我來說代表整個世界，甚至做夢也想不到，我會在決賽中付出一切。」

面對首闖大滿貫4強的好友巴多莎，莎巴蓮卡克服0：2落後，回敬雙破倒趕4局超前，順勢先馳得盤。次盤當今球后乘勝追擊，連破帶保5：1拉開差距，直落二鎖定勝利，也把對戰紀錄改寫為6勝2負，「我們都全力以赴，很高興能夠勝出。」個性爽朗的莎巴蓮卡賽後笑說，這場比賽結果不會影響兩人情誼，「她可能恨我一兩天，然後就可以再當朋友出去血拚。我保證只要巴多莎想要，可以買任何禮物送她。」

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