棒球》少棒也贏韓國了！北市東園國小擊敗韓國立德盃奪冠

北市東園國小棒球隊拿到第13屆立德盃少棒賽冠軍。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕第13屆立德盃全國少棒錦標賽今（23）日進入冠軍戰，二連霸的韓國隊這次跨海來台挑戰三連霸，但實力堅強的北市東園國小打擊發揮，終場以9比8打敗韓國石橋小學B隊獲得冠軍，也讓韓國隊衛冕夢碎！

立德盃冠軍戰，北市東園國小與韓國石橋小學B隊兩隊火力相當，戰局間打得難分難捨，東園國小在3局前以3比1領先，但3局下就被石橋小學一口氣轟出5分，反被6比3超前；4局上東園國小全力反攻，靠著4支安打一口氣拿下5分，後續雙方分數各有進展，6局結束東園國小以9比8獲勝，成功為台灣隊守下冠軍盃。

請繼續往下閱讀...

立德盃全國少棒錦標賽今年共有43支國內與4支韓國少棒勁旅參賽，經過6天比賽，終場由北市東園國小奪冠、亞軍韓國石橋小學B隊、季軍台東紅葉國小、殿軍桃園中平國小，教練獎頒給北市東園國小教練駱政宇。

北市東園國小棒球隊今日以9比8，擊敗韓國石橋小學B隊，奪得立德盃少棒冠軍。（高雄市教育局提供）

北市東園國小與韓國石橋小學B隊分居第13屆立德盃少棒賽冠軍與亞軍。（高雄市教育局提供）

立德盃少棒賽複賽24隊的比賽成績和名次。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法