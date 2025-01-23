印尼賽》「羽球王子」王子維苦戰73分鐘逆轉前香港一哥 本季首闖8強

王子維。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維今天在超級500系列印尼羽球大師賽，以18：21、21：16、21：14逆轉前香港一哥伍家朗，收下對戰3連勝，並挺進男單8強。

世界排名26的王子維在馬來西亞、印度公開賽都首輪出局，如今來到印尼參賽也要爭取今年首勝。王子維昨以21：12、21：12打趴中國選手雷蘭曦，今天則要過招世界排名20的伍家朗。

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王子維、伍家朗生涯對戰9次，王子維雖然是3勝6敗居下風，但近兩次交手都是王子維獲勝，只是對戰也是2021年的事情了，如今兩人終於碰頭，王子維第一局幾乎都在落後，也只能拱手讓出首局，不過他在第二局努力振作，還一度來到9：2領先，不過後來又被伍家朗追成16：16平手，還好王子維有回神並回敬連得5分攻勢扳平戰局。

王子維在第三局從領先又變成11：12落後，不過他有穩住陣腳更打出一波連得7分的攻勢，再來又出現幸運翻網球，讓伍家朗來不及反應，王子維也來到20：14，再逼到對方網前失誤，王子維確定奪勝後也躺在地上慶祝一下，此仗共打了73分鐘才分出勝負。王子維明天8強對手將是杭州亞運金牌中國李詩灃、華裔加拿大選手楊璨之間的贏家

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