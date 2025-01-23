澳網》謝淑薇週五上午拚女雙冠軍戰門票 力抗第2種子加紐勁敵

謝淑薇（左起）與奧絲塔朋科。（資料照，取自謝淑薇臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）連闖4關，晉級2025年澳洲網球公開賽女雙4強，台灣時間週五上午約10點半過後，第3種子「台拉聯軍」即將登場力拚冠軍戰門票，對手則為第2種子加拿大達布羅絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）。

去年包辦女雙、混雙兩座冠軍、寫下澳網賽史24年紀錄的謝淑薇，今年雖然混雙次輪止步，女雙搭檔也從比利時梅騰絲（Elise Mertens）換成奧絲塔朋科，經驗豐富的「台拉聯軍」歷經磨合調整，墨爾本公園合拍默契漸入佳境。被各界譽為「百搭天后」的小薇，個人近8年來4闖澳網女雙準決賽，也是職業生涯第14場大滿貫女雙4強戰，她有信心攜手新戰友力退強敵，朝著南半球大滿貫二連霸邁進。

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達布羅絲基／羅莉芙自2023年開始合作，贏得美國公開賽女雙冠軍，去年也打進溫布頓錦標賽決戰，並於利雅德年終總決賽封后，如今「加紐組合」連續兩屆躋身澳網4強，實力非常強勁，底線打法爆發力十足的奧絲塔朋科，期許與網前截擊一流的小薇臨場更加專注，穩紮穩打搶得勝利。

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