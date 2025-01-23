印尼賽》許玟琪3局打敗上週剛拿亞軍的泰國女將 挺進女單8強

許玟琪。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將許玟琪今在超級500系列印尼羽球大師賽，以21：13、17：21、21：14打敗世界排名第8的泰國好手李美妙，晉級女單8強。

27歲的許玟琪去年摘下高雄大師賽冠軍，但9月打完台北公開賽後暫別賽場，重拾書本繼續完成陽明交大財金所課業。許玟琪昨鏖戰3局打敗吳堇溦，今天遭遇上週在印度公開賽才打下亞軍的李美妙，也是許玟琪首次對上李美妙。

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許玟琪首局先發制人，獲得5：1開局，再來也能守住領先優勢，漂亮先下一城，不過許玟琪在第二局則是錯過10：7、13：10的兩次3分領先，還讓李美妙超前，兩人只能加班再戰。

李美妙上週在印度公開賽連打5場，體力絕對會出現下滑，許玟琪在決勝局把握機會打出7：0開局，再來也是持續守住領先位置，最終以打66分鐘擺平世界排名第8的李美妙，不過許玟琪明天將遭遇打台灣選手非常有心得的印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani）。

台灣另一位女單好手宋碩芸也以21：18、21：14拍落丹麥選手克里絲多福森（Line Christophersen），明天8強對手為越南選手阮垂玲，她在首輪扳倒印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）。

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