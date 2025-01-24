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謝淑薇拚衛冕爭女雙決賽門票 今日賽事預告與轉播

2025/01/24 06:58

謝淑薇（左起）與奧絲塔朋科。（資料照，取自謝淑薇臉書）謝淑薇（左起）與奧絲塔朋科。（資料照，取自謝淑薇臉書）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有2場轉播，第一場湖人迎戰衛冕軍塞爾提克，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）能率隊捍衛主場嗎？第2場是勇士對上公牛，灣區大軍背靠背出賽，今天會有什麼表現呢？記得收看轉播。

澳網迎來男單4強戰，10冠王喬科維奇（Novak Djokovic）將強碰德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），球王辛納（Jannik Sinner）則要對決美國好手謝爾頓（Ben Shelton），決賽門票鹿死誰手，記得收看轉播。

此外，「台灣一姊」謝淑薇朝著女雙二連霸邁進，今日將攜手搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），交鋒第2種子加拿大達布羅絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），力拚冠軍戰門票，一起幫謝淑薇加油。

NBA

11:00 塞爾提克@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

13:30 公牛@勇士 緯來體育D-LIVE

澳網

09:00 混雙決賽

11:30 男單四強

16:30 男單四強

轉播：愛爾達體育2台、博斯運動、博斯網球

09:00 澳網 第13日 場2 （原音） 愛爾達體育4台

羽球

14:30、18:30 印尼名人賽 八強 愛爾達體育3台

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