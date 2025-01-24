MLB》31歲終於兌現天賦迎好薪情！前大物普洛法3年13.7億情定勇士

普洛法。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，勇士以3年4200萬美元（約新台幣13.7億）合約，簽下31歲外野手普洛法（Jurickson Profar），來季他的薪水將為1200萬美元，後兩年為1500萬美元。

普洛法曾在2013年被列為百大新秀第一名，是極具潛力的大物好手，19歲就登上大聯盟，但他生涯表現始終不穩定。2023年普洛法來台參加經典賽，開季與洛磯簽約，並於季中遭釋出後再被教士以小聯盟約簽回，當時他的生涯打擊三圍只有.238/.322/.383。

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2024年球季，普洛法以1年100萬美元回鍋教士，想不到在這年終於「兌現天賦」，出賽158場、打擊三圍.280/.380/.459、攻擊指數0.839、敲出24轟、85分打點、選到76次保送，以上數據全部創下生涯新高，也首度入選全明星賽與榮獲國聯外野銀棒獎。

普洛法加盟勇士後，將能補上阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）季初缺陣的空缺，等待阿庫尼亞回歸後，也能持續勝任日常外野的任務。目前勇士開季外野名單預計為普洛法與哈里斯（Michael Harris II），凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）與克魯茲（Bryan De La Cruz）將是另一個先發外野候選人。

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