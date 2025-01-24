晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「大谷殺手」正式加盟道奇 總管：翔平不用再對上他了

2025/01/24 07:42

明星牛棚左投史考特正式加盟道奇。（美聯社）明星牛棚左投史考特正式加盟道奇。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕被譽為「大谷殺手」的明星牛棚左投史考特（Tanner Scott）以4年7200萬美元加盟衛冕軍道奇，今天召開加盟記者會，背號依舊是66號，他受訪表示，能與大谷翔平等人合作，這將會是一個非常令人興奮的賽季。

「道奇是我成為自由球員之後，第一個打電話來的球隊，」史考特在記者會上表示，這將是一個非常令人興奮的賽季，有一群很棒的隊友，不斷有好手加入，這一切真的是太棒了，我準備好成為其中一員了，自己只想幫助球隊贏球。

史考特也坦言，道奇是一支很難對付的球隊，尤其是由大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）組成的前3棒MVP打線，這真的是蠻過分的。

對於史考特的加入，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）表示，「我們的投手群在得知這個消息時非常興奮。打者們也同樣高興，尤其是大谷，再不用對上他了。」

30歲的史考特近兩季堪稱聯盟頂級後援投手，生涯早期效力金鶯、馬林魚，去年他先後效力馬林魚、教士兩隊，整體揮空率34.7％，對手面對其四縫線速球，被打擊率1成34，整體被打擊率則是1成79。合計72場出賽、防禦率1.79。

值得一提的是，史考特去年在季後賽出賽5場，共投4.1局、7次三振，防禦是完美的「0」，國聯分區賽面對道奇，4度三振道奇隊大谷翔平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中