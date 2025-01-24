MLB》「大谷殺手」正式加盟道奇 總管：翔平不用再對上他了

明星牛棚左投史考特正式加盟道奇。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕被譽為「大谷殺手」的明星牛棚左投史考特（Tanner Scott）以4年7200萬美元加盟衛冕軍道奇，今天召開加盟記者會，背號依舊是66號，他受訪表示，能與大谷翔平等人合作，這將會是一個非常令人興奮的賽季。

「道奇是我成為自由球員之後，第一個打電話來的球隊，」史考特在記者會上表示，這將是一個非常令人興奮的賽季，有一群很棒的隊友，不斷有好手加入，這一切真的是太棒了，我準備好成為其中一員了，自己只想幫助球隊贏球。

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史考特也坦言，道奇是一支很難對付的球隊，尤其是由大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）組成的前3棒MVP打線，這真的是蠻過分的。

對於史考特的加入，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）表示，「我們的投手群在得知這個消息時非常興奮。打者們也同樣高興，尤其是大谷，再不用對上他了。」

30歲的史考特近兩季堪稱聯盟頂級後援投手，生涯早期效力金鶯、馬林魚，去年他先後效力馬林魚、教士兩隊，整體揮空率34.7％，對手面對其四縫線速球，被打擊率1成34，整體被打擊率則是1成79。合計72場出賽、防禦率1.79。

值得一提的是，史考特去年在季後賽出賽5場，共投4.1局、7次三振，防禦是完美的「0」，國聯分區賽面對道奇，4度三振道奇隊大谷翔平。

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