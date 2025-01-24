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MLB》重返生涯最初起點！洋基網羅休季遭4次DFA的25歲前大物右投

2025/01/24 08:02

康崔拉斯。（資料照）康崔拉斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天宣布從金鶯讓渡名單撿走25歲右投康崔拉斯（Roansy Contreras），另外也從勇士讓渡名單撿走29歲右投威南斯（Allan Winans）。

康崔拉斯在2016年以國際自由球員身分加盟洋基，2018年曾為條紋軍農場第8號新秀，2021年洋基交易來先發右投泰倫（Jameson Taillon），將康崔拉斯送往海盜，而康崔拉斯也該年迎來大聯盟初登板，隔年正式迎來完整新人球季，還入選百大新秀第71名。

康崔拉斯的新人球季表現可圈可點，出賽21場有18場先發，投95局飆出86次三振，防禦率3.79，拿下5勝5敗。然而2023年球季，康崔拉斯的直球均速下降超過1英哩，也讓他壓制力下滑，68.1局投球中，防禦率高達6.59；甚至在3A表現也不理想，投32.2局，防禦率4.96。

康崔拉斯的小聯盟下放權用光後，逐漸失去大聯盟席位，去年5月遭到海盜DFA（指定讓渡），隨後天使以現金交易的方式接手他。康崔拉斯2024年合計出賽49場，投68.1局，防禦率4.35，季後他再度遭天使DFA，接著陸續流連遊騎兵、紅人、金鶯，連續遭4次DFA。

如今回到生涯起點洋基，《MLBTR》分析，如果康崔拉斯能留在40人名單，將在春訓爭取牛棚一席之地。由於他已經用光小聯盟下放權，因此他必須擠進開季名單，否則很可能再次被DFA、放進讓渡名單，或是被交易至其他球隊。

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