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MLB》教士有意賣掉王牌投手席斯！與雙城談判中、美媒曝鎖定人選

2025/01/24 08:43

席斯。（資料照）席斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕教士與雙城休季補強並不活躍，不過根據權威美媒《The Athletic》雙城隨隊記者海伊斯（Dan Hayes）與丹尼斯林（Dennis Lin）報導，兩隊近期似乎有望開始醞釀交易。

報導指出，雙城是對教士王牌右投席斯（Dylan Cease）感興趣的球隊之一；而教士在與雙城的交易談判中，鎖定34歲資深捕手瓦茲奎茲（Christian Vázquez）。

《MLBTR》指出，這並不代表用瓦茲奎茲單換席斯可行，席斯作為以防守見長的2號捕手，1000萬美元薪資似乎過於昂貴；同時席斯是位出色的先發投手，來季薪資為1375萬美元，擁有巨大價值。

休季傳出教士有意兜售席斯，本季他在教士主投33場先發，拿下14勝11敗，189.1局送出224次三振，防禦率3.47。報導指出，教士雖然想留席斯，但球隊缺乏薪資空間來滿足其他需求，有些對手球隊的高層認為，總裁裴勒（A.J. Preller）別無選擇只能交易席斯。

教士休季在自由球員市場失去東岡凱爾（Kyle Higashioka）後，補強主力捕手成為首要任務之一。報導透露，教士認為瓦茲奎茲相較目前預計擔任主戰捕手的坎普沙諾（Luis Campusano）是更好的選擇，然而雙方在教士該承擔瓦茲奎茲多少薪資上存在意見分歧。

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