NBA》溫班亞瑪首次返鄉獻技砍30分！ 馬刺巴黎賽首戰擊潰溜馬

溫班亞瑪首次回到法國比賽就砍下30分,助隊擊敗溜馬。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺與溜馬今日在巴黎進行海外賽,首戰馬刺靠著第1次返鄉獻技的「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在自家土地上砍下30分,帶領球隊在下半場擊潰溜馬,以140:110收下勝利。

上半場溜馬靠著哈里伯頓(Tyrese Haliburton)、托平(Obi Toppin)與馬瑟倫(Bennedict Mathurin)輸出,而馬刺則由溫班亞瑪與瓦賽爾(Devin Vassell)協力,讓雙方前2節僅只有3分差距。

不過來到第3節,馬刺開始瘋狂輸出,單節23投多達17中,三分球更是砍進7顆,外加罰球4投皆中攻下45分,相比溜馬11人上場僅4人有得分、投籃命中率僅34.8%之下,比數被瞬間拉開,來到末節馬刺仍維持火燙手感,讓溜馬毫無反擊之力,最終讓馬刺以30分的大比分收下勝利。

溫班亞瑪今天繳出21投13中,包括4記三分球,外帶11籃板、6助攻、1抄截與5阻攻,瓦賽爾緊隨其後攻下25分,巴恩斯(Harrison Barnes)更是打出10投9中、三分球2投2中的表現挹注20分。

溜馬部分,馬瑟倫打下全隊最高24分,西亞卡姆(Pascal Siakam)也有18分入袋,透納(Myles Turner)進帳14分,哈里伯頓與板凳出發的托平各有13分。

