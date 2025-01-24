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體育 籃球 NBA

NBA》溫班亞瑪首次返鄉獻技砍30分！ 馬刺巴黎賽首戰擊潰溜馬

2025/01/24 08:47

溫班亞瑪首次回到法國比賽就砍下30分，助隊擊敗溜馬。（歐新社）溫班亞瑪首次回到法國比賽就砍下30分，助隊擊敗溜馬。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺與溜馬今日在巴黎進行海外賽，首戰馬刺靠著第1次返鄉獻技的「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在自家土地上砍下30分，帶領球隊在下半場擊潰溜馬，以140：110收下勝利。

上半場溜馬靠著哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、托平（Obi Toppin）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）輸出，而馬刺則由溫班亞瑪與瓦賽爾（Devin Vassell）協力，讓雙方前2節僅只有3分差距。

不過來到第3節，馬刺開始瘋狂輸出，單節23投多達17中，三分球更是砍進7顆，外加罰球4投皆中攻下45分，相比溜馬11人上場僅4人有得分、投籃命中率僅34.8%之下，比數被瞬間拉開，來到末節馬刺仍維持火燙手感，讓溜馬毫無反擊之力，最終讓馬刺以30分的大比分收下勝利。

溫班亞瑪今天繳出21投13中，包括4記三分球，外帶11籃板、6助攻、1抄截與5阻攻，瓦賽爾緊隨其後攻下25分，巴恩斯（Harrison Barnes）更是打出10投9中、三分球2投2中的表現挹注20分。

溜馬部分，馬瑟倫打下全隊最高24分，西亞卡姆（Pascal Siakam）也有18分入袋，透納（Myles Turner）進帳14分，哈里伯頓與板凳出發的托平各有13分。

馬瑟倫打下全隊最高24分。（美聯社）馬瑟倫打下全隊最高24分。（美聯社）

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