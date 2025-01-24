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羽球》最想和誰交換球技？ 安賽龍點名戴資穎盛讚完美

2025/01/24 09:05

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕兩屆奧運金牌、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）日前在超級750系列印度公開賽封王，收下本季首冠，同時也是個人賽史的3座冠軍。安賽龍在賽後的有趣問答中提到台灣「戴博士」戴資穎，希望能與她交換無與倫比的球技。

安賽龍日前在印度公開賽奪冠之後，接受印度媒體有趣問答時被問及，「如果可以和任何一位球員交換技巧，你會選擇誰？」，安賽龍馬上就回答應該是戴資穎，因為她擁有完美的打法和令人嘖嘖稱奇的高超技巧。

戴資穎技巧高超，在場上頻頻展現出神入化的假動作和多變打法，網前球路變幻莫測，享有「假動作女王」的美名，獨樹一幟的打法，讓她成為羽球最具人氣的球星之一。安賽龍過去就在社群網站PO文盛讚小戴的反手拍是「最好的」！

安賽龍。（資料照，法新社）安賽龍。（資料照，法新社）

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