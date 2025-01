羽球》最想和誰交換球技？ 安賽龍點名戴資穎盛讚完美

戴資穎。(資料照,Badminton photo提供)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕兩屆奧運金牌、丹麥名將安賽龍(Viktor Axelsen)日前在超級750系列印度公開賽封王,收下本季首冠,同時也是個人賽史的3座冠軍。安賽龍在賽後的有趣問答中提到台灣「戴博士」戴資穎,希望能與她交換無與倫比的球技。

安賽龍日前在印度公開賽奪冠之後,接受印度媒體有趣問答時被問及,「如果可以和任何一位球員交換技巧,你會選擇誰?」,安賽龍馬上就回答應該是戴資穎,因為她擁有完美的打法和令人嘖嘖稱奇的高超技巧。

戴資穎技巧高超,在場上頻頻展現出神入化的假動作和多變打法,網前球路變幻莫測,享有「假動作女王」的美名,獨樹一幟的打法,讓她成為羽球最具人氣的球星之一。安賽龍過去就在社群網站PO文盛讚小戴的反手拍是「最好的」!

安賽龍。(資料照,法新社)

Viktor Axelsen indulges into a quirky fun Question and Answer

Swapping skills - Tai Tzu Ying

Doubles Partner - LKY or Yuta Watanabe@ViktorAxelsen @BAI_Media pic.twitter.com/Conq1cf849