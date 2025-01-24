MLB》差1票就能全票進名人堂 朗神逗趣回應：想請他來我家喝一杯

鈴木一朗今在古柏鎮進行記者會。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天在古柏鎮進行名人堂記者會，僅差1票就能以全票入選的日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗在記者會上針對此事逗趣回應，想請那位沒投給他的作家來家裡喝一杯。

大聯盟名人堂在2天前公布票選結果，鈴木一朗在394張選票中拿下393張，以99.7%的超高得票率進駐古柏鎮，他也是史上第1位進入名人堂的亞洲球員，而他的母隊水手也在不久後宣布將引退他的背號51號。

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鈴木一朗今在記者會透過翻譯表示，他在球員時期曾來過名人堂7次，而這是他第8次來到這裡，「對我來說能成為名人堂裡的球星我感到莫大榮耀。這是非常特別的時刻，我收到很多作家的選票，我非常感激他們。」

然而僅差1票就能成為繼前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）後，第2位全票入選名堂的選手，針對此事鈴木一朗也回應：「但是有1位作家並沒有投給我，我想要邀請他來我家，我們會一起好好喝一杯並有個愉快的談天。」

今年名人堂除了鈴木一朗外，洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）與生涯繳出422次救援成功的明星終結者華格納（Billy Wagner），也都一同進入古柏鎮。

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