晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》明星賽先發名單出爐！40歲詹姆斯連21年先發寫史上第1人霸業

2025/01/24 09:22

詹姆斯連續21年入選明星賽先發。（取自ESPN X）詹姆斯連續21年入選明星賽先發。（取自ESPN X）

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天公布2024年明星賽東西部先發陣容，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）生涯第21度入選全明星賽，同時也是他生涯連續21年成為明星賽先發，寫下歷史第一人紀錄。

東部由公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜，前場由塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）和尼克湯斯（Karl-Anthony Towns）搭配，後場組合是尼克布朗森（Jalen Brunson）和騎士米契爾（Donovan Mitchell），其中尼克雙星布朗森與湯斯都是生涯首度入選明星賽先發。

西部由金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）當頭牌，前場由詹姆斯與太陽老大哥杜蘭特（Kevin Durant）聯手，後場則是由雷霆少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）與並肩作戰，吉爾吉斯亞歷山大繼去年首度入選明星賽後，連2年擔任西部先發。

2024-25賽季明星賽東西部先發名單。（取自NBA官方X）2024-25賽季明星賽東西部先發名單。（取自NBA官方X）

已經40歲的詹姆斯，上季生涯第20度入選明星賽，超越傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為史上之最，今年第21度入選、連續21年成為明星賽先發，成為史上第一位40歲在明星賽先發的球員。

本屆明星賽正賽將在當地時間2月16日於金洲勇士主場舉行，賽制也進行大變動，將採取4隊、3場比賽的模式進行，3支球隊將會是由東、西部的全明星組成，每隊共8人，第4隊則由未來之星挑戰賽的獲勝球隊擔任，每場比賽先得到40分的球隊獲勝，一天就會把所有賽事打完。

儘管賽制大改，但全明星的票選機制並沒有變化，球迷依舊可以選擇東、西部的3位前場球星與2位後場球星，決定誰將會是東、西部前10的先發；但在新賽制當中，被票選出的「先發」與「替補」角色變得不太重要，因為屆時24位球星將被打散到3支球隊當中，每隊得要有5人擔任先發，等於實際上先發會有15人，只有9人會是替補。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中