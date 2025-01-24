NBA》明星賽先發名單出爐！40歲詹姆斯連21年先發寫史上第1人霸業

詹姆斯連續21年入選明星賽先發。（取自ESPN X）

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天公布2024年明星賽東西部先發陣容，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）生涯第21度入選全明星賽，同時也是他生涯連續21年成為明星賽先發，寫下歷史第一人紀錄。

東部由公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜，前場由塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）和尼克湯斯（Karl-Anthony Towns）搭配，後場組合是尼克布朗森（Jalen Brunson）和騎士米契爾（Donovan Mitchell），其中尼克雙星布朗森與湯斯都是生涯首度入選明星賽先發。

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西部由金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）當頭牌，前場由詹姆斯與太陽老大哥杜蘭特（Kevin Durant）聯手，後場則是由雷霆少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）與並肩作戰，吉爾吉斯亞歷山大繼去年首度入選明星賽後，連2年擔任西部先發。

2024-25賽季明星賽東西部先發名單。（取自NBA官方X）

已經40歲的詹姆斯，上季生涯第20度入選明星賽，超越傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為史上之最，今年第21度入選、連續21年成為明星賽先發，成為史上第一位40歲在明星賽先發的球員。

本屆明星賽正賽將在當地時間2月16日於金洲勇士主場舉行，賽制也進行大變動，將採取4隊、3場比賽的模式進行，3支球隊將會是由東、西部的全明星組成，每隊共8人，第4隊則由未來之星挑戰賽的獲勝球隊擔任，每場比賽先得到40分的球隊獲勝，一天就會把所有賽事打完。

儘管賽制大改，但全明星的票選機制並沒有變化，球迷依舊可以選擇東、西部的3位前場球星與2位後場球星，決定誰將會是東、西部前10的先發；但在新賽制當中，被票選出的「先發」與「替補」角色變得不太重要，因為屆時24位球星將被打散到3支球隊當中，每隊得要有5人擔任先發，等於實際上先發會有15人，只有9人會是替補。

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