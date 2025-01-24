MLB》水原一平犯罪錄音曝光！ 美檢求處4年9個月、賠大谷5.5億

大谷翔平與前任專屬翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾擔任洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平投手的前翻譯水原一平，因涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，美國檢方主張判處4年9個月的徒刑，並賠償大谷翔平1697萬美元（約新台幣5.56億）。美國媒體《The Athletic》今天獨家公開約近4分鐘的水原一平冒充大谷偷竊帳戶資金進行非法轉帳的對話。

道奇去年遠赴首爾參加海外開幕戰時，當時爆發水原一平涉賭風波，水原不但遭開除，還被大谷翔平團隊指控竊取大量資金。美國聯邦檢察官指控，水原涉及銀行詐欺罪、以及虛報稅務申報表等罪嫌起訴，水原涉嫌共竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.57億），以償還他個人的賭債。

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美國媒體《The Athletic》今天獨家公開長達3分46秒的錄音對話，是有關水原一平假冒大谷翔平，試圖從大谷的帳戶轉帳20萬美元（約新台幣655萬元），當時與銀行人員自稱是大谷翔平，當被問及為何要轉帳時，水原回答是要繳汽車貸款，並表示受款人是自己的朋友，銀行人員也問道是否還會繼續轉帳時，水源表示：「嗯，也許吧」。這段錄音已被作為證據提交給法庭。

報導也提及，水原一平將大谷帳戶的所有訊息都綁定在自己的電子郵件和電話號碼，以此規避銀行的雙重身分驗證。水原的辯護律師1月初向美國加州聯邦地方法院申請將量刑宣判日期從美國時間1月24日延至2月6日，並已獲法院批准，量刑日期至今已經3度被延後。

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