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MLB》道奇超狂邪惡帝國持續擴張！主席認為是好事：有兩個層面...

2025/01/24 11:18

道奇主席凱斯頓與佐佐木朗希。（資料照）道奇主席凱斯頓與佐佐木朗希。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休賽季補強無極限，「邪惡帝國」持續壯大，也引發外界批評道奇正在「摧毀棒球」。不過道奇主席凱斯頓（Stan Kasten）對這種說法嗤之以鼻，甚至認為道奇瘋狂大撒幣，對棒球界反而是好事一樁。

權威美媒《The Athletic》報導，近25年來從未有任何衛冕軍如此揮霍，道奇一年前休季才投入14億美元補強，如今又砸了接近5億美元，如今已儼然成為聯盟大反派。然而道奇主席凱斯頓不以為意，他在受訪時直言：「這對棒球來說其實是好事，我毫不懷疑這一點。」

但這是否真的能為棒球帶來好處？凱斯頓分析，這個問題可以從兩個層面回答，首先是競爭層面，「正如你們所知，以現在比賽的結構來看，我們贏得世界大賽的機率是3比1，意思是有70-75%的可能性會是其他球隊奪冠，顯然沒有損害比賽的競爭性。」

「至於娛樂方面，我們本質上是一項娛樂產業。當一支球隊身受主場球迷喜愛，創下全聯盟最高進場人數紀錄時，又能同時被其他球迷恨之入骨，吸引最多的客場球迷，這對棒球來說是雙贏的局面。 」凱斯頓說道。

道奇休季引發最多抱怨的事件之一，就是僅用650萬美元簽下佐佐木朗希。然而道奇隊顯然不在乎，「我們唯一專注的目標就是如何讓球隊變更好，回饋那些始終支持我們、進場看球的球迷。」道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）表示，「我們的目標是每一年都贏得勝利。」

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