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MLB》柏格曼鳳還巢太空人還有機會？ 美媒曝雙方近日重啟討論

2025/01/24 10:41

柏格曼。（資料照，今日美國）柏格曼。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕自由市場中大咖球星之一的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），目前仍在尋找下一處，然而根據大聯盟官網引述《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）的文章指出，他近期與老東家太空人重啟討論。

太空人在休賽季先是透過交易延攬三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）並送走塔克（Kyle Tucker），之後又簽下一壘強打沃克（Christian Walker），球團的補強看似已經宣告不再找回柏格曼，但卻在近日出現變化。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在X上發文引述相關人士的消息，他表示太空人可能會將前終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）交易出去換取現金，來爭取能否簽回柏格曼，但是普瑞斯利的合約中帶有「拒絕交易條款」，必須要先經過本人同意後才能進行。

官網分析若太空人真的簽回了柏格曼，佩瑞德茲新賽季的守位問題自然就會浮上檯面，縱使他在大聯盟曾鎮守過一、二壘，但分別有新同學沃克與明星球員艾圖維（Jose Altuve）卡位。

另外若將重砲手阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）從指定打擊移防至左外野，並讓佩瑞德斯擔任DH也是方法之一，但根據羅姆的撰文表示，太空人則是考慮將艾圖維移至左外野，並讓佩瑞德茲接手二壘工作。

佩瑞德茲。（資料照，美聯社）佩瑞德茲。（資料照，美聯社）

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