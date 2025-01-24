晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「我厭倦對決大谷翔平了！」 大谷殺手史考特幽默談加盟道奇

2025/01/24 10:35

史考特。（美聯社）史考特。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕被譽為「大谷殺手」的明星牛棚左投史考特（Tanner Scott）以4年7200萬美元加盟衛冕軍道奇，今舉辦加盟記者會。史考特也在《MLB Network》的節目中接受訪問，分享自己近年來的蛻變與加盟道奇的過程。

30歲的史考特近兩季堪稱聯盟頂級後援投手，生涯早期效力金鶯、馬林魚，當時表現不穩定，直到2023年賽季出賽74場，投78局，防禦率2.31。去年交易大限前被馬林魚送往教士，保送率從14.8%下修至8%，更在季後賽出賽5場，共投4.1局、7次三振，防禦是完美的「0」，國聯分區賽面對道奇，4度三振道奇隊大谷翔平。

史考特在《MLB Network》的節目中受訪，主持人開頭就開玩笑說道，道奇知道大谷對他總是沒轍，所以必須把他拉過來，史考特也幽默回應：「不不不，是我已經厭倦對決他了！」

談到在球場上的心態，史考特感謝時任馬林魚教頭舒馬克（Skip Schumaker）的信任，他也強調自己在場上就是想著贏球、貢獻更多局數，甚至運動提神飲料隨時在手，準備上場投球。

史考特也認為，自己從馬林魚去到教士後保送率大進步，主因還是因為自己想要投更多局的決心，球隊有時也需要他連續登板，因此最主要還是要精簡自己的用球量，勇於對決打者。

最後史考特也透露，道奇是他成為自由球員之後，第一支打電話來的球隊，「他們是一支常勝軍，擁有強大的打線和投手陣容，我非常期待新賽季。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中