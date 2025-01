MLB》「我厭倦對決大谷翔平了！」 大谷殺手史考特幽默談加盟道奇

史考特。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕被譽為「大谷殺手」的明星牛棚左投史考特(Tanner Scott)以4年7200萬美元加盟衛冕軍道奇,今舉辦加盟記者會。史考特也在《MLB Network》的節目中接受訪問,分享自己近年來的蛻變與加盟道奇的過程。

30歲的史考特近兩季堪稱聯盟頂級後援投手,生涯早期效力金鶯、馬林魚,當時表現不穩定,直到2023年賽季出賽74場,投78局,防禦率2.31。去年交易大限前被馬林魚送往教士,保送率從14.8%下修至8%,更在季後賽出賽5場,共投4.1局、7次三振,防禦是完美的「0」,國聯分區賽面對道奇,4度三振道奇隊大谷翔平。

史考特在《MLB Network》的節目中受訪,主持人開頭就開玩笑說道,道奇知道大谷對他總是沒轍,所以必須把他拉過來,史考特也幽默回應:「不不不,是我已經厭倦對決他了!」

談到在球場上的心態,史考特感謝時任馬林魚教頭舒馬克(Skip Schumaker)的信任,他也強調自己在場上就是想著贏球、貢獻更多局數,甚至運動提神飲料隨時在手,準備上場投球。

史考特也認為,自己從馬林魚去到教士後保送率大進步,主因還是因為自己想要投更多局的決心,球隊有時也需要他連續登板,因此最主要還是要精簡自己的用球量,勇於對決打者。

最後史考特也透露,道奇是他成為自由球員之後,第一支打電話來的球隊,「他們是一支常勝軍,擁有強大的打線和投手陣容,我非常期待新賽季。」

"The biggest thing that I want to do is just win... I'm a guy that wants to pitch every single day."



Newest @Dodgers reliever Tanner Scott talks about his drive for success, his aggression on the mound, and not having to face Shohei Ohtani anymore #MLBTonight pic.twitter.com/yDG3NzdPPE