MLB》「我厭倦對決大谷翔平了！」 大谷殺手史考特幽默談加盟道奇

史考特。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕被譽為「大谷殺手」的明星牛棚左投史考特（Tanner Scott）以4年7200萬美元加盟衛冕軍道奇，今舉辦加盟記者會。史考特也在《MLB Network》的節目中接受訪問，分享自己近年來的蛻變與加盟道奇的過程。

30歲的史考特近兩季堪稱聯盟頂級後援投手，生涯早期效力金鶯、馬林魚，當時表現不穩定，直到2023年賽季出賽74場，投78局，防禦率2.31。去年交易大限前被馬林魚送往教士，保送率從14.8%下修至8%，更在季後賽出賽5場，共投4.1局、7次三振，防禦是完美的「0」，國聯分區賽面對道奇，4度三振道奇隊大谷翔平。

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史考特在《MLB Network》的節目中受訪，主持人開頭就開玩笑說道，道奇知道大谷對他總是沒轍，所以必須把他拉過來，史考特也幽默回應：「不不不，是我已經厭倦對決他了！」

談到在球場上的心態，史考特感謝時任馬林魚教頭舒馬克（Skip Schumaker）的信任，他也強調自己在場上就是想著贏球、貢獻更多局數，甚至運動提神飲料隨時在手，準備上場投球。

史考特也認為，自己從馬林魚去到教士後保送率大進步，主因還是因為自己想要投更多局的決心，球隊有時也需要他連續登板，因此最主要還是要精簡自己的用球量，勇於對決打者。

最後史考特也透露，道奇是他成為自由球員之後，第一支打電話來的球隊，「他們是一支常勝軍，擁有強大的打線和投手陣容，我非常期待新賽季。」

"The biggest thing that I want to do is just win... I'm a guy that wants to pitch every single day."



Newest @Dodgers reliever Tanner Scott talks about his drive for success, his aggression on the mound, and not having to face Shohei Ohtani anymore #MLBTonight pic.twitter.com/yDG3NzdPPE — MLB Network （@MLBNetwork） January 23, 2025

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