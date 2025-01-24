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MLB》新賽季2規則異動 針對違反內野佈陣、衝壘掩護得分修改規定

2025/01/24 13:41

大聯盟今年針對內野佈陣與衝壘掩護跑者修改規定。（資料照，法新社）大聯盟今年針對內野佈陣與衝壘掩護跑者修改規定。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在近幾年推出許多規則上的異動，新賽季聯盟將針對違反內野佈陣的球隊加重懲罰，以及衝過壘掩護分數的方法有所規範。

自2023年球季開始，大聯盟明文規定「禁止內野佈陣」，意思為投手投球時，二壘壘包的兩側必須要有兩名內野手，若違反規則，進攻方可選擇接受結果或打者自動計1顆壞球。

新球季將針對違反此規則的守備方加重處罰，若守備員違反佈陣規則或者是違規的守備員在球擊出後第1個碰到球，除了該守備員會被記上失誤外，壘上的跑者將會自動前進1個壘，打者也能直接上一壘且不計打數。

另一項規則是針對目前新竄起的跑壘技巧進行規範，例如一壘跑者可在2人出局三壘有人，且打者擊出滾地球的情況下，選擇不減速甚至衝過壘包，讓守備方必須透過觸殺才能抓到3出局，使得三壘跑者能在第3出局出現前回到本壘得分。

對於此新興的跑壘觀念，聯盟賦予裁判權力，跑者若衝過二、三壘，且雙腳已經越過壘包，即便球比跑者晚到，裁判仍可判處該跑者因放棄壘包而出局，至於三壘跑者是否得到分數，則要看三壘跑者是否比較早踩到本壘，此規則也可在比賽中申請電視輔助判決。

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