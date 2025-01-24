日職》12強放話輸球要改練投手！辰己涼介沒開玩笑、目標25勝0敗

辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲球星辰己涼介今天與球團完成談約，去年曾放話12強輸給台灣就改練投手的他，今天在記者會上直言沒在開玩笑，還寫下「25勝0敗」的目標。

辰己涼介去年代表日本隊參加世界棒球12強賽，他曾喊出「輸給台灣就改當投手」的豪語引發熱議論。最終日本敗給台灣，台灣隊投手江國豪笑說要送辰己投手手套；日前辰己涼介也在IG限時動態PO影片，秀出自己在室內訓練室練投的畫面。

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辰己涼介上季拿下洋聯安打王，並連4年勇奪金手套、榮獲洋聯最佳十人。今天談到自己去年球季的表現，辰己涼介認為還有進步空間，更直言「沒有任何一點滿意的地方」。去年談約時曾透露未來想挑戰大聯盟的他，今天表示：「我現在不考慮未來，今年我真的想奪冠。」

接著辰己涼介透露自己的「二刀流計畫」，「我進行了1個月密集的投球訓練，這沒在開玩笑，我真的希望能二刀流，也想和三木監督談談這個想法。」辰己涼介還在簽名板上寫下「25勝0敗」，他還坦言，自己的目標是當先發投手，但自認最適合還是中繼。

「各位還不知道我何時會投球，所以請每一場比賽都來幫我們加油！」辰己涼介補充，自己在訓練營期間透過電話告訴監督，自己很認真在做準備，還從台灣那裡拿到手套，自己也會信守承諾。談到自己最快的球速，辰己涼介回應：「我其實是變化球投手，如果能投球，我一定會盡全力壓制打者。」

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