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NBA》汀維迪、華盛頓等3人飆破20分 獨行俠近7戰2勝都贏雷霆

2025/01/24 13:01

獨行俠今天再度擊敗西部龍頭雷霆。（今日美國）獨行俠今天再度擊敗西部龍頭雷霆。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰西部龍頭雷霆，汀維迪（Spencer Dinwiddie）、華盛頓（P.J. Washington）和厄文（Kyrie Irving）3人得分破20分，合力攻下74分，率隊以121：115擊敗雷霆，中止2連敗，近7戰所拿下的2勝都是贏雷霆。

雷霆連續兩週對上獨行俠，上一場因當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）高掛免戰牌輸球，此次則是率隊捍衛主場，上半場攻下13分、6助攻，幫助雷霆以62：60領先獨行俠。

獨行俠易籃後在第三節發動反撲，厄文和華盛頓聯手率隊打出一波21：6的攻勢逆轉，最多領先達13分。值得一提的是，雷霆先發後衛道特（Luguentz Dort）因出手襲擊獨行俠中鋒加佛德（Daniel Gafford）的鼠蹊部，遭到裁判驅逐出場。

雖然雷霆在第四節一度追到102：105三分差距，但汀維迪接連得分，以及克勒貝爾（Maxi Kleber）和葛林姆斯（Quentin Grimes）兩記三分冷箭穩住領先優勢，獨行俠終場就以121：115贏球，中斷雷霆2連勝。

汀維迪今天攻下獨行俠全隊最高的28分，厄文砍進4顆三分球，貢獻24分、4助攻和2抄截，華盛頓有22分、19籃板、3抄截和2阻攻的全能數據。

雷霆威廉斯（Jalen Williams）轟下全場最高的33分，外帶7助攻和4抄截，吉爾吉斯亞歷山大豪取31分、7助攻。

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