MLB》自覺不太可能回歸道奇！冠軍右投佛雷爾提喊話：想擊敗他們

佛雷爾提。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季針對輪值進行重大補強，先後網羅塞揚左投史奈爾（Blake Snell）與「令和怪物」佐佐木朗希，也因此可能不會再簽回先發右投佛雷爾提（Jack Flaherty）。近日在節目上談到此事，佛雷爾提也已經有自知之明。

佛雷爾提曾在2023年季中因交易案效力過金鶯，但在金鶯只繳出1勝3敗，防禦率6.75，24.2局被打46支安打、7發全壘打的糟糕表現。2024年佛雷爾提在老虎找回昔日強投身手，半季先發18場拿下7勝5敗，防禦率2.95，並透過交易轉戰道奇，季後賽雖然防禦率高達7.36，但仍是道奇隊能夠封王的重要拼圖。

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不過休季道奇接連找來史奈爾與佐佐木朗希，先發輪值已經完成補強，但曾表態想回到家鄉球隊道奇的佛雷爾提，距離春訓開始不到一個月仍在自由市場待價而沽。近日在「Foul Territory」節目上，佛雷爾提坦言：「我想我不太可能再回到道奇。但這並不困擾我，我正在尋找其他機會，想去其他地方贏球，看看是否能擊敗那些傢伙。」

談到當時被交易至道奇的情況，佛雷爾提表示：「我其實很想留在底特律。我們有過一些對話，我很喜歡那裡，我覺得我和史庫柏爾（Tarik Skubal）的組合非常棒。」佛雷爾提直言，如果他留在老虎，說不定有望在季後賽分區賽擊敗守護者，於美聯冠軍戰對決洋基，「我一直和他們在談，也和其他隊在談，我覺得回到那裡應該會很有趣。」

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