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NBA》壓哨全場三分+「35、22、17」大三元！約基奇寫史上首人偉業

2025/01/24 13:08

約基奇（右）與沙波尼斯。（美聯社）約基奇（右）與沙波尼斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕恐怖小丑再度降臨！金塊今主場迎戰國王，當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）打完三節就拿下大三元，也是個人連續第5戰大三元，最終攻下35分22籃板17助攻的超狂成績單，幫助金塊132：123擊敗國王，收下4連勝，28勝16敗暫居西部第4，距離第3的灰熊僅剩1場勝差。

約基奇今首節就已經拿下9分7籃板7助攻的準大三元表現，半場打完合計繳出11分12籃板8助攻，在約基奇全能演出下，金塊取得74：52領先優勢。易籃後，約基奇在該節7分26秒完成大三元，還在第三節結束前單手丟進超大號全場壓哨三分球，儘管決勝節遭到國王追分，但約基奇再拿13分，穩住勝局。

約基奇今上陣37分鐘，19投12中、三分球3投2中、罰球10投9中，攻下35分22籃板17助攻，外帶2火鍋、1抄截的超狂成績單。根據《StatMuse》指出，約基奇成為1968年張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，史上第2位繳出35分20籃板15助攻的球員。金塊官方也指出，約基奇是史上首位單場繳出30分22籃板17助攻的球員。

此外，約基奇也是近40年唯2繳出20分20籃板15助攻的球員，另一位則是隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook），魏少今10投7中包括2顆三分球，攻下18分5籃板3助攻1抄截。穆雷（Jamal Murray）也進帳18分，布朗（Christian Braun）21分、小波特（Michael Porter Jr.）21分。

國王中斷3連勝，目前23勝21敗暫居西部第9。德羅森（DeMar DeRozan）攻下全隊最高24分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分19籃板8助攻，福克斯（De'Aaron Fox）17分，孟克（Malik Monk）與麥克德莫（Doug McDermott）各拿15分。

魏斯布魯克與福克斯。（美聯社）魏斯布魯克與福克斯。（美聯社）

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