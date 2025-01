NBA》壓哨全場三分+「35、22、17」大三元！約基奇寫史上首人偉業

約基奇(右)與沙波尼斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕恐怖小丑再度降臨!金塊今主場迎戰國王,當家MVP中鋒約基奇(Nikola Jokic)打完三節就拿下大三元,也是個人連續第5戰大三元,最終攻下35分22籃板17助攻的超狂成績單,幫助金塊132:123擊敗國王,收下4連勝,28勝16敗暫居西部第4,距離第3的灰熊僅剩1場勝差。

約基奇今首節就已經拿下9分7籃板7助攻的準大三元表現,半場打完合計繳出11分12籃板8助攻,在約基奇全能演出下,金塊取得74:52領先優勢。易籃後,約基奇在該節7分26秒完成大三元,還在第三節結束前單手丟進超大號全場壓哨三分球,儘管決勝節遭到國王追分,但約基奇再拿13分,穩住勝局。

OH MY JOKIĆ JOKIĆ JOKIĆ



HITS A NONCHALANT HEAVE FROM 3/4 COURT!! pic.twitter.com/6nn3f6kU4c