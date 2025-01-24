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中職》兄弟與江坤宇簽下10年逾1.4億鉅約 月薪最高達150萬！

2025/01/24 12:07

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟球團今日（1/24）宣布，與當家游擊手江坤宇達成10年最高總值超過1.4億合約協議，創下中職史上最年輕拿下平均月薪超過百萬的紀錄，成為聯盟首位簽下10年保障合約的球員。

江坤宇今年月薪從去年的54萬提升為66萬，其中，在合約中的第5年起，月薪也將提升至120萬，合約的後三年更有機會上看至150萬。

現年24歲的江坤宇，2018年透過中職季中選秀加入中信兄弟，憑藉著優異的攻守表現，以及超齡的心理素質，自2020年起逐漸站穩一軍舞台，鞏固中信兄弟的游擊防區，展現銅牆鐵壁的守備價值。

江坤宇囊括金手套5連霸及最佳十人4連霸的殊榮，並在去年世界12強棒球錦標賽幫助台灣隊拿下冠軍，球季結束後中信兄弟也端出10年的保障合約，肯定江坤宇為球隊的奉獻，也是球隊接下來為連霸做努力的重要基石。

中信兄弟與江坤宇達成10年總價值1億4788萬元的合約共識，其包含1千萬的激勵獎金，肯定江坤宇對球隊的貢獻，以及展現出未來10年江坤宇對中信兄弟團隊的重要性。

今年江坤宇月薪調升至66萬，未來合約第5年起，月薪將調整至120萬元，合約末三年則併入球員選擇權，並有機會拿下150萬的保障月薪，再次以「破紀錄」的保障合約續留中信兄弟。

中信兄弟領隊劉志威表示，「江坤宇自2020年起穩定於一軍出賽，在攻守兩端都展現非凡且穩定的數據，對於比賽的解讀能力也是眾多年輕好手中，最突出且特別的，經合約細節討論後，明確接收到江坤宇未來續披黃袍的決心，最終達成10年保障合約共識，期待江坤宇能夠繼續用精彩的表現，獲得大家的肯定。」

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