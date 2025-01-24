NBA》詹皇寫紀錄超越歐拉朱萬 湖人輕取塞爾提克近5場奪4勝

詹姆斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今天在主場迎戰衛冕軍波士頓塞爾提克，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和里維斯（Austin Reaves）合力攻下67分，力退塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown）率領的綠衫軍，終場以117：96大勝，喜迎2連勝，近5場拿下4勝。

詹姆斯首節末段連拿6分，率湖人打出17：5的小高潮，取得34：23的雙位數領先。紫金軍團次節持續拉開比分，A.戴維斯、詹姆斯和里維斯都有輸出，三分火力也比對手兇猛，上半場就砍進11顆，湖人以67：48大幅領先塞爾提克。

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塞爾提克此役團隊命中率欠佳，只有38.5％，不敵對手的47.2％，哈勒戴（Jrue Holiday）和D.懷特（Derrick White）手感冰冷都只拿下3分，湖人在第四節最多領先達28分，終場就以117：96痛宰塞爾提克，中斷對手近期的2連勝。

A.戴維斯今天豪取全場最高的24分，另有8籃板和3阻攻，里維斯飆進4顆三分球，貢獻23分、6助攻，詹姆斯有20分、14籃板和6助攻的全能數據。詹姆斯生涯共累積9720顆防守籃板，成功超越名人堂傳奇中鋒「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的9714顆，躍居史上第7多。

塞爾提克以波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的222分最佳，外帶7籃板，J.布朗有17分、8籃板，當家一哥塔圖姆繳出16分、6籃板和5助攻。

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