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澳網》錯愕！喬科維奇首盤搶七輸球後退賽被噓 茲維列夫挺進決賽

2025/01/24 13:18

喬科維奇。（路透）喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕帶傷出戰的10冠王喬科維奇（Novak Djokovic），今天在澳洲網球公開賽男單4強，在第一盤搶七大戰以6：7（5：7）輸球後決定退賽，由德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）挺進決賽。

喬科維奇與茲維列夫在今天之前交手過12次，喬帥取得8勝4負優勢，喬帥在硬地賽場取得7勝3負，大滿貫更是對戰3連勝，但最近4次交手，雙方的勝負各半。

前一場對上艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）時，喬科維奇就因大腿傷勢吃止痛藥奮戰，前兩天缺席練球，但他今天照常提拍上陣，也可見他左大腿纏著繃帶，而他的表現明顯受影響，一發成功率僅54％是最大問題，不過茲維列夫沒能把握機會，雙方在前12局都力保發球局後逼到搶七大戰，而喬帥在5：6落後時在網前的擊球掛網失分，他在讓出首盤後也走向網前跟茲維列夫握手，決定退賽。

喬科維奇退賽後也被現場部分球迷噓爆，但茲維列夫受訪時為他緩頰，希望觀眾不要噓他，畢竟受傷是球員最不樂見的情況，而他的決賽對手將是義大利球王辛納（Jannik Sinner）和美國好手謝爾頓（Ben Shelton）4強賽的勝方。

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

喬科維奇與茲維列夫相擁致意。（美聯社）喬科維奇與茲維列夫相擁致意。（美聯社）

喬科維奇與茲維列夫。（美聯社）喬科維奇與茲維列夫。（美聯社）

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