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TPBL》特攻找艾斯卡取代德芬 換洋將的腳步還不會停

2025/01/24 13:27

中信特攻與前鋒德芬（Tevin Mack）解除合約。（中信特攻提供）中信特攻與前鋒德芬（Tevin Mack）解除合約。（中信特攻提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL新北中信特攻今天又宣布人事異動，與前鋒德芬（Tevin Mack）解除合約，簽下美國籍前鋒艾斯卡（Ivan Aska），希望在下半季能提振戰績。

34歲的美國籍前鋒艾斯卡，身高201公分，職業生涯打過希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）、以色列一級籃球聯賽（ISR-1）、匈牙利一級籃球聯賽（HUN-1），2016-2017及2018-2019賽季有KBL韓國籃球聯賽的亞洲征戰經歷，近期則是2023年於PBA菲律賓職業籃球聯賽及2024年於烏拉圭職業聯賽出賽。

特攻執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）對艾斯卡寄予厚望：「他具備良好的身材條件、比賽經驗豐富、打法多元且具備能量及拚戰精神，在攻防兩端皆能為球隊做出貢獻，期望艾斯卡能運用他的侵略性及鬥志，幫助球隊提升轉換快攻及半場進攻的破壞，也希望能夠協助球隊於防守端再提升強度。」

特攻解釋團隊陣容改變，因為德芬無法於團隊合作上發揮最大效能，並依照球隊隊形需求調整，決議與德芬解約，而目前特攻外援戰力包含前鋒艾斯卡、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）及奈森（Nysier Brooks），中信特攻總經理劉志威表示：「球團仍會持續找大洋將、小洋將，針對不足之處加以補強。」

特攻以7勝11負排在TPBL倒數第二，全聯盟戰績只優於攻城獅的5勝13負。

中信特攻簽下美國籍前鋒艾斯卡（Ivan Aska）。（中信特攻提供）中信特攻簽下美國籍前鋒艾斯卡（Ivan Aska）。（中信特攻提供）

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