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U-Sport年度績效 逾4成無運動會員每週開始動起來

2025/01/24 14:01

體育局王泓翔局長表示，U-Sport今年將再祭出納入戶外運動的進階方案，不僅吸引市民培養規律運動習慣，也可藉此過程認識同好或呼朋引伴、建立支持性社群，促進身心靈健康，打造首都獨有「U-Sport生活圈」。（體育局提供）體育局王泓翔局長表示，U-Sport今年將再祭出納入戶外運動的進階方案，不僅吸引市民培養規律運動習慣，也可藉此過程認識同好或呼朋引伴、建立支持性社群，促進身心靈健康，打造首都獨有「U-Sport生活圈」。（體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕為鼓勵民眾規律運動，台北市體育局去年推出「U-Sport臺北樂運動」政策，該局今（24日）公布年度調查結果，會員滿意度逾9成，而41.5%會員本無運動習慣，當中93.2%民眾參與此計畫後，每週運動增加2.8次，雖尚未達到體育署規律運動定義的每週三次，但確實收穫成效。

體育局長王泓翔表示，體育署公布去年台北市規律運動人口比例成長0.4％達39.6％，顯示首都全民運動風氣有所提升，U-Sport今年將再祭出納入戶外運動的進階方案，不僅吸引市民培養規律運動習慣，也可藉此過程認識同好或呼朋引伴、建立支持性社群。

「U-Sport臺北樂運動」計畫去年4月上路，合作運動場館從原有公營運動中心，一舉擴及至民間的可爾姿、全真瑜珈、統一佳佳、健身工廠等大型連鎖健身運動業者及健身工作室、瑜珈館等共238公民營場館，共吸引近10萬名市民成為會員、151萬餘人次U幣集點。

體育局委託台北市立大學進行U-Sport滿意度調查，隨機抽樣5173份會員問卷中顯示，滿意度達91.6%，98.3%民眾表示非常願意或願意繼續參加；參與計畫民眾中有41.5%本無運動習慣，但加入U-Sport後，93.2%表示運動次數增加且每週約多2.8次，有90.2%則認為運動時間增加，每日平均增長約44.8分鐘；U-Sport計畫實行後，參與者每月在運動場館平均消費金額增加1483.8元、人均常年消費增加1萬7805元。

王泓翔說，U-Sport政策上路後吸引許多市民加入，透過各項優惠嘗試新穎運動項目，更建立起運動社群網路，打造動愈多賺愈多、促進身心健康的「U-Sport生活圈」。而根據教育部運動現況調查，北市規律運動人口比例從前年度的39.2％增至39.6％、成長0.4％，均為六都之冠，今年將持續精進該計畫，擦亮「運動之都」招牌。

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