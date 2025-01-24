中職》江坤宇薪資大暴衝！超越同梯U18日本隊王牌球星

江坤宇。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天宣布與當家游擊手江坤宇達成10年最高總值超過1.4億合約協議，成為聯盟首位簽下10年保障合約的球員，光是今年的月薪66萬，年薪已超越不少同為2018年進職棒的日本高中畢業出身球星，包括當年的U18王牌吉田輝星，薪資成長速度相當罕見。

江坤宇曾在2018年出征亞洲青棒錦標賽，當年複賽助隊以3：1擊敗日本隊，當時對決的正是叱吒甲子園的王牌投手吉田輝星，而吉田輝星去年轉戰歐力士投出生涯年，加薪2100萬日圓，今年薪資是3700萬日圓（約777萬台幣），不及江坤宇今年薪資的792萬。

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此外，當年U18的日本隊明星選手根尾昂，今年在一軍僅出賽3場，被扣薪350萬日圓，今年薪資剩下1250萬日圓（約262萬台幣）。

放眼2018年日職選秀的46名高卒選手，只有5名選手今年薪資比江坤宇還要高，分別是巨人隊戶鄉翔征的3億日圓（約6300萬台幣）、萬波中正1.65億日圓（約3500萬台幣）、小園海斗9000萬日圓（約1890萬台幣）、藤原恭大4700萬日圓（約987萬台幣）、野村佑希4300萬日圓（約903萬台幣）。

吉田輝星。（資料照，記者林宥辰攝）

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