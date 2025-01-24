澳網》希望球迷不要噓喬科維奇 茲維列夫：他退賽代表真的堅持不下去

喬科維奇和茲維列夫。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕帶傷出戰的10冠王喬科維奇（Novak Djokovic），今天在澳洲網球公開賽男單4強，在第一盤搶七以6：7（5：7）輸球後決定退賽，被現場球迷噓爆，對此晉級決賽的德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）也向觀眾呼籲：「希望大家不要噓一位因傷退賽的球員。」

喬科維奇在8強就出現大腿傷勢疑慮，前兩天都沒練球，今賽前才在暖身場短暫練球，雖他在4強賽如期提拍上陣，不過他在輸掉首盤後就決定退賽，讓現場觀眾不滿，不少人都報以噓聲。

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見狀後的茲維列夫在受訪時就不斷呼籲球迷不要噓喬科維奇：「我想說的是，請不要噓一位因傷退賽的球員，我知道每個人都花錢買票，希望看到精采的五盤大戰，但你們必須明白，喬科維奇在過去20年把人生所有的東西都奉獻給這項運動，他曾在腹肌及腳受傷的情況下贏得澳網冠軍，假如他不能堅持打一場網球比賽，那代表他真的無法堅持下去了。」

茲維列夫過去在澳網最佳成績是4強，如今他更上層樓挺進決賽，這也是他第3度打進大滿貫決賽，對手將是義大利球王辛納（Jannik Sinner）和美國好手謝爾頓（Ben Shelton）4強賽的勝方。

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