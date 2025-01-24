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中職》江坤宇10年鉅約有「玄機」 月薪150萬就不能執行選擇權

2025/01/24 14:03

江坤宇。（資料照，記者陳志曲攝）江坤宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟今天宣布與陣中當家游擊手江坤宇達成10年最高總值1億4788萬元的合約共識，其中今年月薪從54萬升至66萬，第5年為120萬，平均月薪破百萬，附帶1000萬的激勵獎金，創下中職史上最年輕拿下平均月薪超過百萬的紀錄，同時也刷新陳子豪與味全龍的1.3億合約紀錄。

值得一提的是，江坤宇10年合約的最後3年有球員選擇權，有機會拿到月薪150萬，對此，兄弟領隊劉志威解釋，「合約7年到期有球員選擇權，這是有限制的，畢竟10年合約相當長，我們希望在7年之後有球員選擇權，如果屆時球團提出月薪150萬，阿坤就不能執行球員選擇權，如果月薪不到150萬，阿坤就能執行，主因是10年很長，留有彈性空間，雙方也都能接受，大家還是希望能在中信兄弟合作。」

劉志威強調，這是球員與球團雙方合意，留一點彈性和空間，到那個時間點再看一下合約，沒有所謂的「球員選擇權」或「球隊選擇權」，這些解釋是雙方同意，就沒有說一定要怎麼樣。

江坤宇中職年資累計滿5年，最快2028年球季結束就能行使國內FA自由球員權利，如今江坤宇與兄弟簽下10年鉅約，意味未來10年黃衫軍都不用擔心游擊防線，屆時約滿也才34歲。

至於江坤宇新的合約有無設置海外FA自由球員條款，劉志威指出，在跟江坤宇單純只是討論中職合約，至於所謂的「FA海外逃脫條款」，到時候他再跟球團討就可以。

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