中職》非重砲手卻能拿到「億級合約」 兄弟看重江坤宇5大特質

江坤宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕江坤宇今天與中信兄弟達成10年最高總值1億4788萬元的合約共識，平均月薪破百萬，一舉刷新陳子豪與味全龍10年1.3億的合約總值紀錄。

值得一提的是，陳子豪生涯累計131轟，長打率4成68，是不折不扣的重砲手，江坤宇生涯累計1959打數僅轟出18發全壘打，平均108.8打數才出現1轟，長打率3成79，靠5屆游擊金手套和高打擊率、高上壘率，拿到一張10年最高總值逾1.4億的超大型合約。

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對此，兄弟領隊劉志威解釋，「我們跟江坤宇簽這個合約想表達一個想法，在台灣的選手，在中職的環境，不只是技術，我們想去凸顯像江坤宇先天條件不是這麼出色，靠比賽理解能力和心理素質，能在高層級比賽發揮能力，以這麼年輕的選手來講非常少見，基層選手不只是技術，還要有好的比賽解讀能力和心理素質，這是拿到一張好合約的條件。」

劉志威進一步解釋，每支球隊建隊核心不同，這沒有對錯，只是選擇問題，球團一直都是以中線守備為建隊核心，江坤宇加盟之後的表現超乎想像，「我們希望在這個基礎下，凸顯阿坤這麼年輕就能展現對比賽的理解能力，強大的心理素質，還有球場上的觀念，苦練的基本功，他又是國家隊游擊手，希望我們對於阿坤簽這合約的重要因素，能讓其他年輕球員看到，也當作他們的重要參考。」

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