澳網》謝淑薇三盤力退女雙第2種子晉級決賽 拚連霸僅一勝之遙

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），今天在澳洲網球公開賽女雙4強以7：6（7：3）、3：6、6：3力退第2種子加拿大達布羅絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），挺進決賽，小薇距離連霸僅一勝之遙。

謝淑薇去年在包辦女雙、混雙冠軍，寫下澳網賽史24年紀錄，今年雖然混雙次輪止步，女雙搭檔從比利時梅騰絲（Elise Mertens）換成奧絲塔朋科，兩人磨合漸入佳境，連過5關，這也是小薇生涯第3度勇闖女雙決賽。

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達布羅絲基／羅莉芙自2023年開始合作，該年贏得美國公開賽女雙冠軍，去年也打進溫布頓錦標賽決戰，並於利雅德年終總決賽封后，實力不容小覷。

謝淑薇／奧絲塔朋科今天開賽碰到亂流，遭2度破發，以0：3領先，但兩人及時回穩，尤其在4：5時的關鍵時刻，靠著奧絲塔朋科的直線穿越球得分完成破發，逼成5：5平手，雙方在各自力保發球局後進入搶七，「台拉聯軍」在先失首分後連拿4分後來居上，以7：3先馳得點。

第二盤，謝淑薇／奧絲塔朋科在第6局遭破發後，接下來也沒能突破對手，以3：6讓出，但兩人在決勝盤打得強勢，各自發揮在網前和底線的優勢，在第2局率先破發，之後的發球局也力保不失，一路保持領先，奧絲塔朋科發出再見愛司球，以6：3搶下勝利。

謝淑薇／奧絲塔朋科在週日的決賽對手將是頭號種子捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend）。

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（美聯社）

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