中職》江坤宇同樣拿到10年合約 中信兄弟領隊強調非關陳子豪！

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年12月20日陳子豪才與味全龍簽下10年1.3億的超大型合約寫下「薪」猷，才過1個月，今天中信兄弟就宣布與陣中當家游擊手江坤宇達成10年最高總值1億4788萬元的合約共識，一舉刷新「一號重砲」的中職最高合約總值紀錄。

為什麼是簽10年？兄弟領隊劉志威解釋，「10年是一個世代，10年合約沒有什麼特別含意，總不能說簽9年或11年合約吧，所以決定簽10年。」

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至於當初有沒有考慮和江坤宇簽超過10年、年限更長的合約，劉志威笑說，「10年合約已經很長了吧！這也是跟球員討論過，合約年限多長是比較恰當的，10年是一個世代，沒有考慮12或13年，第一次提出來就是10年合約。」

對於未來中職是否再有球員也拿到一紙10年合約，劉志威認為，「這件事情（簽10年合約）已經是現在進行式，每個球隊有不同考量，對我們球隊來講，阿坤是值得我們簽這樣合約的選手，以中職未來趨勢來看，這樣的模式未來再出現也不太意外。」

劉志威強調，江坤宇在中信兄弟不管現在或未來都是非常重要的選手，自由球員年資是滿9年能行使FA權利，即便沒簽10年合約，江坤宇還是在中信兄弟，「如果他想一直留在兄弟，讓他一直留在球隊專心努力，也沒什麼不好的。」

巧合的是，去年季後陳子豪行使FA自由球員權利，褪去黃衫改披龍袍，簽下的也是一紙10年合約，劉志威說，「自由球員市場演進發展一直在變化，其實也不只是陳子豪，而是要看整個市場發展情況，怎麼樣對球員或球團最好的選擇，去年季後FA市場對整個職棒環境是好事。」

如今敲定江坤宇新約，至於其他球員合約部分，劉志威表示，都談得差不多了，已經進入最後階段，預估2月10日左右就可以全部公布，去年中信兄弟是冠軍球隊，大部分表現優異的選手都有一定程度加薪，整體溝通過程都還算順暢。

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