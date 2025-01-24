澳網》帶傷打痛到難以繼續 喬科維奇：不知是不是最後一屆澳網…

喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求第11冠的塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic），今天在澳洲網球公開賽男單4強賽輸掉首盤後因傷退賽，他賽後透露傷情時也坦言：「我不知道這會不會是我最後一次澳網，但還是得看這季的狀況。」

喬科維奇在8強擊敗西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），但他因左大腿傷勢接下來兩天都沒練球，直到今天賽前1小時熱身才碰球，「我和醫療團隊做了一切努力，控制肌肉撕裂的傷痛，但在今天第一盤最後階段，我感覺越來越痛，對我來說這疼痛感太強烈，痛到難以接受，很遺憾以退賽收場，但我真的盡力了。」

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對於是否有可能繼續拚？喬科維奇不諱言如果贏了第一盤可能會試著多打幾局，「我不知道會怎樣，但情況越來越糟，我知道我即使贏了第一盤，我還得在接下來的比賽跟對手有多拍較量才能跟上他，這會很困難，因為可能還要打2、3個小時，甚至4個小時，我不認為自己還有這樣的能量。」

喬科維奇提到，兩年前也有類似的肌肉撕裂傷勢，但當時自己還能應對，現在狀況大不同，「只能在短時間多嘗試，而且我還額外多一天休息，有兩天沒比賽，本以為時間足夠，但很遺憾並非如此。」

被問到是否會是最後一次打澳網，喬科維奇也沒有答案，他坦然地說：「我不知道，有這可能，但誰知道呢？得看看我這季打得如何，我想要繼續，但明年我是否會有不一樣的安排，我還不確定，我喜歡來澳洲參賽，因為我在這裡有不錯的成就，所以如果我狀態好且健康，並保持動力，我找不到任何不來這裡的理由。」

喬科維奇也祝福德國對手茲維列夫（Alexander Zverev）會拿到好成績，「我祝他好運，他值得拿下生涯首座大滿貫冠軍，我也會幫他加油。」

喬科維奇。（歐新社）

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