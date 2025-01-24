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圍棋》受夠了！中國棋王柯潔不滿判罰退賽 南韓對手「另類0勝」奪冠

2025/01/24 17:08

中國棋王柯潔九段。（資料照，路透）中國棋王柯潔九段。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第29屆LG盃世界棋王戰決賽，中國棋王柯潔九段因沒有按照南韓的新規定，多次未把提子（註：提吃對方的棋子）放進棋盒蓋裡，柯潔不滿判罰選擇退賽，直接被判定輸棋，讓南韓棋手卞相壹沒有「實際」贏過1局，就以「另類0勝」拿到世界冠軍，因此引發爭議。

本屆LG盃世界棋王戰決賽在1月20日起舉行，柯潔先拿1局，隔日的第2局賽事，柯潔兩度沒有把提子放進棋盒蓋，遭判輸棋。昨天（23日）的決勝局中，柯潔再度出現沒有把提子放進棋盒蓋的狀況，遭裁判警告，讓比賽一度中斷封盤約2小時，接著柯潔因提子問題違規遭判罰2目，柯潔不接受並退賽離場，讓卞相壹拿到冠軍。

不滿判罰的柯潔也在場邊大爆氣，並質疑裁判的行為是否合乎規定，「你是怎麼判的？我受夠了！這叫人怎麼冷靜！」中國圍棋隊也向南韓官方抗議，認為判罰過重。

南韓與日本的圍棋規則採用比目法來判定勝負，被提取的旗子，要放在自己棋盒蓋內，需把提子妥善保管。中國規則採用數字法，提子對勝負計畫沒有影響。

根據中國媒體《上觀新聞》報導，南韓棋院2024年11月8日頒布新規，當中規定提子不放置在棋盒蓋內，將被警告罰2目，若再犯被第二次警告則將遭判輸棋。這項規定適用南韓棋院主辦的各項比賽，也有通知中國代表團。

中國圍棋協會也發布聲明，認為裁判中斷時機不當，影響比賽正常進行，棋手受到裁判過度干擾，無法繼續完成比賽。經向賽事主辦南韓棋院申訴，申請重賽無果，中國圍棋協會不接受本屆LG盃第三局結果。

柯潔前一次拿到世界冠軍是在2020年11月的三星盃，生涯奪得8座冠軍，本屆LG盃是柯潔生涯首次挺進決賽，有望力拚中國圍棋史上第一位「9冠王」，卻因提子問題遭判輸棋無緣冠軍。

柯潔抗議影片請點此

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