澳網》「世界上最好的網前好手」 謝淑薇獲搭檔力讚笑開懷比YA

台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）是去年澳洲網球公開賽決賽的對手，今年兩人聯手出擊變成隊友，希望能在墨爾本一起拚下冠軍，締造各自的里程碑。

奧絲塔朋科笑說：「我們以前還是隔網針鋒相對的對手，但現在一起打球，展現出很好的化學效應，我覺得淑薇就是全世界最好的網前好手之一。」聽到隊友的盛讚，在一旁的謝淑薇也笑著比出「YA」的手勢。

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事實上，兩人去年都有打進決賽，當時謝淑薇與梅騰絲（Elise Mertens）在以6：1、7：5擊敗烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧絲塔朋科，如今兩人與各自搭檔分道揚鑣，今年首度聯手就打進決賽。

謝淑薇今年要尋求2連霸，奧絲塔朋科則要力拚個人在澳網的首座大滿貫女雙冠軍，兩人賽後也都展現志在必得的決心，小薇霸氣表示：「我已經準備好下一場比賽了！」

謝淑薇／奧絲塔朋科週日女雙決賽對手為頭號種子捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），其中辛妮亞可娃是坐擁四大滿貫賽冠軍和奧運金牌在手的超級女雙好手。

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