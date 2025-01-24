NBA》全聯盟只有一隊不想去！ 美媒曝巴特勒目前對交易的想法

巴特勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕儘管熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）已經明確表達自己希望在這個球季被交易出去，但據傳他並不想加入灰熊，對此《ESPN》記者史皮爾斯（Marc Spears）報導寫出了巴特勒目前對於自己未來下家的想法。

史皮爾斯在報導中寫到，目前巴特勒的想法是，除了灰熊外，不管加入哪一隊都可以，只要能離開熱火就好，此外巴特勒也希望，自己加入的下一支球隊能夠成為他職業生涯的最後一站。

請繼續往下閱讀...

而在這場巴特勒交易爭奪戰中，太陽一直都被視為是巴特勒潛在的下家之一，對此《Yahoo Sports》的記者古德威爾（Vincent Goodwill）報導表示，據球界內部消息來源指出，一個以巴特勒、畢爾（Bradley Beal）及公鹿在內的三方交易，似乎已經不是件不可能的事情了，此外古德威爾還指出，除上述三隊外，暴龍、巫師、活塞及黃蜂等隊，都有可能會成為這筆交易案中的一員。

本季巴特勒的場均上場時間為30.6分鐘，是他加入熱火以來的新低，此外他僅繳出場均17分、5.2籃板和4.8助攻的成績，這三項數據的表現也跟前幾年有一段差距，但由於他在過去幾年於季後賽及比賽關鍵時刻的表現讓人印象深刻，這個優點仍讓市場上如太陽、公鹿等，希望在下半球季甚至季後賽有更好表現的球隊有意爭取他的加入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法