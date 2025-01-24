NBA》湖人前鋒很難被當成交易籌碼！ 美媒報導說明原因

范德比爾特。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕湖人被視為今年交易市場中潛在的買家之一，對此陣中的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）就被視為可能的交易籌碼，但《洛杉磯時報》的記者沃伊克（Dan Woike）報導指出范德比爾特很難被送走的主因。

沃伊克的報導指出，第一個關鍵是范德比爾特的合約還有三年，而這樣會卡住未來團隊薪資的長期合約在交易市場中並不受歡迎。此外，多位NBA高管在受訪時認為，若湖人想把范德比爾特放入交易包裹中，那至少必須多付出一張首輪籤才會有人願意吃下他的合約，這樣的狀況會讓湖人更傾向將他下來自用，因為把他送走會讓湖人在任一筆交易中都得付出更多資產才能達成協議。

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據《ClutchPoints》的報導指出，由於范德比爾特將有望在周日歸隊，所以球隊目前正密切觀察他的狀況，湖人希望先了解他在場上能對球隊陣容產生多少影響後，再決定是否要啟動交易。而這樣舉棋不定的態度也讓其他球隊認為很難與湖人在交易談判中達成共識。

儘管湖人制服組對於今年是否要啟動交易仍處於未確定的狀態，但在陣中兩位球星戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）近期都公開喊話，認為現有陣容還需進一步補強才有機會爭冠的狀態下，制服組接下來會選擇做出交易或是跟去年一樣按兵不動，將是接下來值得關注的焦點。

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