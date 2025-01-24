印尼賽》薑還是老的辣！依瑟儂淘汰18歲天才宮崎友花闖4強

宮崎友花與依瑟儂。（歐新社、美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕薑還是老的辣！泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在超級500系列印尼羽球大師賽，以21：17、11：21、21：15戰勝18歲的日本天才少女宮崎友花，收下對戰2連勝及女單4強入場券。

下個月就要滿30歲的依瑟儂本季持續奮戰，在馬來西亞公開賽也有打進4強，如今轉戰印尼大師賽，她將尋求2020年後在這項賽事的第2座冠軍，不過今天則是遇上未來性十足的宮崎友花。

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依瑟儂之前3次交手宮崎友花取得2勝，今天兩人狹路相逢，依瑟儂首局幾乎都能維持領先優勢，也成功先下一城，不過她在第二局失誤有點增加，且技術暫停過後更是直接被宮崎友花連續得分，雙方只能決戰第三局。

即使體能已經不如年輕人，依瑟儂的經驗依舊出色，打法也有維持一定的水準，在決勝局從0：2落後就很快做出反擊，並打出連得7分的攻勢也取得領先優勢，最終就耗時56分鐘把18歲的宮崎友花淘汰。

依瑟儂本季二度晉級4強，且她其實今年輸掉2場比賽都是不敵南韓世界球后安洗瑩，如今安洗瑩並沒有參賽，依瑟儂還是有機會挑戰冠軍獎盃。依瑟儂下一輪的對手將是台灣宋碩芸、越南阮垂玲之間的贏家。

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