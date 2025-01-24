晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》找到「魏少」說明使用書！ 金塊球星約基奇：讓他做自己

2025/01/24 20:48

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天交出35分、22顆籃板、17助攻的大三元成績單，36歲老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻18分，幫助金塊在客場以132比123擊敗國王。對於魏斯布魯克本季在金塊隊的出色表現，約基奇認為，「就是盡可能讓他做自己。」

魏斯布魯克自2018-19年離開老東家雷霆後，近年待過巫師、湖人、快艇等球隊，還從熟悉的先發降至替補，上季魏斯布魯克在快艇出賽68場中有11場為先發，平均得分11.1分寫生涯新低。

本季轉戰金塊後，魏斯布魯克目前出賽44場有23場先發，平均有13.1分、6.5助攻、5籃板、1.5次抄截的表現。魏斯布魯克近期從替補改擔任先發後衛，近10場更交出場均16分、6.8籃板、6.4次助攻的成績單。

約基奇指出，魏斯布魯克是一名很優秀的資深選手、也是一名很棒的領袖，對年輕球員有很好的影響，「在場下，我認為他是一名非常好的人。」

「我很感謝他們讓我來到這裡，而且其次，到這裡後，他們讓我繼續做回整個職業生涯以來的自己。」魏斯布魯克賽後表示，「老實說，每次上場我都很開心。我喜歡微笑，喜歡與球迷交流、打比賽。上帝把我放在這個位置做這件事，我想在其他人看的時候給他們帶來快樂。」

魏斯布魯克也談到與約基奇在球場上的配合，「我的工作很簡單，如果我在場上，而最棒的選手在球場上，就想辦法找到一個方法讓他拿到球。」

金塊MVP中鋒約基奇（右）。（今日美國）金塊MVP中鋒約基奇（右）。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中