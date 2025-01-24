NBA》找到「魏少」說明使用書！ 金塊球星約基奇：讓他做自己

魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天交出35分、22顆籃板、17助攻的大三元成績單，36歲老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻18分，幫助金塊在客場以132比123擊敗國王。對於魏斯布魯克本季在金塊隊的出色表現，約基奇認為，「就是盡可能讓他做自己。」

魏斯布魯克自2018-19年離開老東家雷霆後，近年待過巫師、湖人、快艇等球隊，還從熟悉的先發降至替補，上季魏斯布魯克在快艇出賽68場中有11場為先發，平均得分11.1分寫生涯新低。

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本季轉戰金塊後，魏斯布魯克目前出賽44場有23場先發，平均有13.1分、6.5助攻、5籃板、1.5次抄截的表現。魏斯布魯克近期從替補改擔任先發後衛，近10場更交出場均16分、6.8籃板、6.4次助攻的成績單。

約基奇指出，魏斯布魯克是一名很優秀的資深選手、也是一名很棒的領袖，對年輕球員有很好的影響，「在場下，我認為他是一名非常好的人。」

「我很感謝他們讓我來到這裡，而且其次，到這裡後，他們讓我繼續做回整個職業生涯以來的自己。」魏斯布魯克賽後表示，「老實說，每次上場我都很開心。我喜歡微笑，喜歡與球迷交流、打比賽。上帝把我放在這個位置做這件事，我想在其他人看的時候給他們帶來快樂。」

魏斯布魯克也談到與約基奇在球場上的配合，「我的工作很簡單，如果我在場上，而最棒的選手在球場上，就想辦法找到一個方法讓他拿到球。」

金塊MVP中鋒約基奇（右）。（今日美國）

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