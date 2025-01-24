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MLB》打贏薪資仲裁卻遭釋出、流浪4隊 前洋基戴維斯轉戰天使

2025/01/24 22:18

J.D.戴維斯。（資料照，美聯社）J.D.戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕去年兩度遭釋出的31歲一壘手J.D.戴維斯（J.D. Davis），季後成為自由球員。根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）在社群媒體X上指出，戴維斯將以小聯盟約轉戰天使，附帶大聯盟春訓邀請。

J.D.戴維斯在2023年巨人隊時期交出18轟、69分打點、打擊率2成48的成績，他在2024年2月8日打贏薪資仲裁，獲得690萬美元的薪水，但巨人隊簽下強打三壘手查普曼（Matt Chapman）後，戴維斯就在該年3月11日被巨人隊釋出。

J.D.戴維斯接著以1年250萬美元約轉戰運動家隊，他上季為運動家出賽39場，交出4轟、5打點、打擊率2成36的成績。J.D.戴維斯在6月18日遭DFA，隨後被交易至洋基隊。

來到條紋軍後，J.D.戴維斯僅為洋基隊出賽7場，共19打數2安，貢獻1打點，打擊率1成05，又被球隊給DFA，並在8月2日遭到釋出。

金鶯隊在去年8月7日以小聯盟簽下戴維斯，但他沒有再上到大聯盟舞台，季後成為自由球員。如果從季前來算，J.D.戴維斯在去年春訓時還待在巨人，接著轉戰運動家、洋基、以及金鶯小聯盟體系等4隊。

J.D.戴維斯生涯在大聯盟有8個賽季，待過太空人、大都會、巨人、運動家、洋基等球隊，合計出賽641場，累積72轟、221分打點，平均打擊率2成57。

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