MLB》打贏薪資仲裁卻遭釋出、流浪4隊 前洋基戴維斯轉戰天使

J.D.戴維斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年兩度遭釋出的31歲一壘手J.D.戴維斯(J.D. Davis),季後成為自由球員。根據《FanSided》記者穆雷(Robert Murray)在社群媒體X上指出,戴維斯將以小聯盟約轉戰天使,附帶大聯盟春訓邀請。

J.D.戴維斯在2023年巨人隊時期交出18轟、69分打點、打擊率2成48的成績,他在2024年2月8日打贏薪資仲裁,獲得690萬美元的薪水,但巨人隊簽下強打三壘手查普曼(Matt Chapman)後,戴維斯就在該年3月11日被巨人隊釋出。

J.D.戴維斯接著以1年250萬美元約轉戰運動家隊,他上季為運動家出賽39場,交出4轟、5打點、打擊率2成36的成績。J.D.戴維斯在6月18日遭DFA,隨後被交易至洋基隊。

來到條紋軍後,J.D.戴維斯僅為洋基隊出賽7場,共19打數2安,貢獻1打點,打擊率1成05,又被球隊給DFA,並在8月2日遭到釋出。

金鶯隊在去年8月7日以小聯盟簽下戴維斯,但他沒有再上到大聯盟舞台,季後成為自由球員。如果從季前來算,J.D.戴維斯在去年春訓時還待在巨人,接著轉戰運動家、洋基、以及金鶯小聯盟體系等4隊。

J.D.戴維斯生涯在大聯盟有8個賽季,待過太空人、大都會、巨人、運動家、洋基等球隊,合計出賽641場,累積72轟、221分打點,平均打擊率2成57。

