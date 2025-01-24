印尼賽》王子維打敗亞運金牌中國李詩灃 晉級男單4強

王子維直落二晉級。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕開季前兩站都首輪就收工的「羽球王子」王子維，今晚在超級500系列印尼羽球大師賽男單8強賽，以21：15、21：18拍落杭州亞運金牌中國好手李詩灃，挺進4強。

王子維生涯二度打進500等級賽事男單4強，他上次打進同等級4強已經是2019年的南韓公開賽。

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世界排名26的王子維在馬來西亞、印度公開賽都首輪出局，來到印尼才拿到本季首勝，他於32強以21：12、21：12打趴中國選手雷蘭曦，昨則以18：21、21：16、21：14逆轉香港一哥伍家朗，收下對戰3連勝，並挺進8強。

世界排名第6的李詩灃是2023年杭州亞運男單金牌，本季首站馬來西亞公開賽也打進4強。王子維、李詩灃過去5次交手，王子維僅2023年世界錦標賽獲勝，另4次都是由李詩灃帶走勝利。

王子維今天在開賽就握有領先，不過又被李詩灃追過去，不過關鍵是雙方到14：14平手，王子維成功打出7：1攻勢直接先下一城。王子維第二局一度7：4領先，卻遭李詩灃超前，陷入9：12落後的王子維就靠網前先壓制對手發揮不僅再度追平更取得反超，王子維也把握對手底線出界來到20：17，最後也成功拿下勝利。

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