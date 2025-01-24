晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

印尼賽》王子維打敗亞運金牌中國李詩灃 晉級男單4強

2025/01/24 22:01

王子維直落二晉級。（資料照，歐新社）王子維直落二晉級。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕開季前兩站都首輪就收工的「羽球王子」王子維，今晚在超級500系列印尼羽球大師賽男單8強賽，以21：15、21：18拍落杭州亞運金牌中國好手李詩灃，挺進4強。

王子維生涯二度打進500等級賽事男單4強，他上次打進同等級4強已經是2019年的南韓公開賽。

世界排名26的王子維在馬來西亞、印度公開賽都首輪出局，來到印尼才拿到本季首勝，他於32強以21：12、21：12打趴中國選手雷蘭曦，昨則以18：21、21：16、21：14逆轉香港一哥伍家朗，收下對戰3連勝，並挺進8強。

世界排名第6的李詩灃是2023年杭州亞運男單金牌，本季首站馬來西亞公開賽也打進4強。王子維、李詩灃過去5次交手，王子維僅2023年世界錦標賽獲勝，另4次都是由李詩灃帶走勝利。

王子維今天在開賽就握有領先，不過又被李詩灃追過去，不過關鍵是雙方到14：14平手，王子維成功打出7：1攻勢直接先下一城。王子維第二局一度7：4領先，卻遭李詩灃超前，陷入9：12落後的王子維就靠網前先壓制對手發揮不僅再度追平更取得反超，王子維也把握對手底線出界來到20：17，最後也成功拿下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中