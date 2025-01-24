MLB》不是道奇專用！ 藍鳥重砲30億有高達20億延遲付款

桑坦德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕延遲合約並非道奇隊專屬，藍鳥在近期與左右開弓砲手桑坦德（Anthony Santander）簽下一張5年9250萬美元（約新台幣30億）合約，不過當中有大量的延遲付款，讓他合約的淨現值連7000萬美元都不到。

根據《Sportsnet》的達菲迪（Shi Davidi）指出，藍鳥跟桑坦德的合約當中有大量的延遲付款，讓他的合約總額在淨現值法（NPV）為6860萬美元以下，因此在豪華稅計算上每年為1370萬美元，合約中共有6175萬美元（約新台幣20億）是延遲付款。

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達菲迪提到，桑坦德光是簽約金1350萬美元中就有675萬美元延遲，首年合約1350萬美元、次年1650萬美元、第三年1650萬美元、第四年1475萬美元、第五年1275萬美元，每年都有1000萬美元是延遲付款。而在2030年球團還有1500萬美元的選擇權，其中保障500萬美元的買斷金更是全部都延遲付款。

合約中桑坦德在2027年有著跳脫權，讓他前三年可以保障拿到6000萬美元，並放棄後面2年3250萬美元（2500萬美元延遲）的合約，不過藍鳥也可以選擇執行2030年的1500萬美元選擇權來覆蓋他的跳脫權，如此一來桑坦德2028年與2029年的薪水會變成1725萬美元與1525萬美元，變成總值6年1.1億美元，但這個合約得要桑坦德先選擇跳脫，藍鳥再執行才能成真。

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