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MLB》看大谷翔平揮棒很像名將邦茲 讓日職404轟球星很佩服

2025/01/25 07:01

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平去年締造54轟、59盜、130分打點，一舉勇奪國聯全壘打王、打點王，以及國聯年度MVP。曾短暫待過道奇隊的前近鐵名將中村紀洋，他讚賞大谷翔平的揮棒很像大聯盟名將邦茲（Barry Bonds）。

中村紀洋在自己的YouTube頻道中表示，道奇主場道奇球場（Dodger Stadium）偏大，「能在那座球場把球打到那麼遠的大谷選手，真的很厲害。那是一座對投手有利的球場。」中村紀洋指出，大谷翔平在這座球場擊出的反方向全壘打也很厲害。

中村紀洋說，大谷翔平的揮棒看起來很像是向上揮擊，但其實並不是，他的揮棒方式是把球精準地送出去，和邦茲非常相似，身體重心完全不會晃動。中村紀洋認為，能夠評論大谷揮棒的人，只有日本名將落合博滿了。

邦茲。（資料照，美聯社）邦茲。（資料照，美聯社）

現年51歲的中村紀洋在日職22年生涯待過近鐵（歐力士猛牛前身）、歐力士、中日龍、樂天金鷲、橫濱DeNA，累積404轟、1348分打點，平均打擊率2成66。中村紀洋兩度摘得太平洋聯盟打點王、1次拿到洋聯全壘打王。

此外，中村紀洋曾在2005年挑戰美職加入道奇隊，但他只在大聯盟出賽17轟，共39打數敲5安，沒有全壘打，貢獻3分打點，打擊率僅1成28。

中村紀洋（右）。（資料照，歐新社）中村紀洋（右）。（資料照，歐新社）

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