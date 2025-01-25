澳網》是否再當喬科維奇教練？穆雷首度打破沉默回應

穆雷（右起）與喬科維奇（左）。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年澳洲網球公開賽男單4強戲劇性因傷退賽後，情義相挺的好友穆雷（Andy Murray）首度打破沉默，回應是否繼續擔任塞爾維亞老將的教練。

「我們兩人都同意，比賽結束後會討論。」穆雷與昔日勁敵喬科維奇同樣出生於1987年5月，自球員時代就有好交情，去年剛退休的英國名將應邀首度擔任教練，兩位前球王在墨爾本公園攜手出擊，但一路挺進準決賽的喬科維奇，卻在首盤搶7不敵德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）後，因左腿傷勢忍痛放棄再戰，也再度無緣挑戰大滿貫25冠等歷史紀錄。

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穆雷澳網執教處女秀以來，首度接受媒體採訪，他謙稱好友擁有偉大團隊，臨時加入的自己不該搶走光芒，「其實有點尷尬，因為我們的關係受到各界矚目，甚至認為有好表現時，都是因為我幫助他。」穆雷強調，喬帥團隊多年來完成許多工作，讓37歲老將仍保有競爭力，自己也學習不少，「能成為其中一員真的太好了，這是愉快但充滿挑戰的寶貴經驗。」

賽後喬科維奇直言，由於身心都飽受打擊，暫時無法確定兩人未來是否繼續合作，「我們都對這結局感到失望，我肯定會和穆雷聊聊，感謝他和我在一起，看看他的感受，然後再決定下一步。我想我們都需要冷靜一下。」

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