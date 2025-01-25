晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》是否再當喬科維奇教練？穆雷首度打破沉默回應

2025/01/25 07:03

穆雷（右起）與喬科維奇（左）。（資料照，美聯社）穆雷（右起）與喬科維奇（左）。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年澳洲網球公開賽男單4強戲劇性因傷退賽後，情義相挺的好友穆雷（Andy Murray）首度打破沉默，回應是否繼續擔任塞爾維亞老將的教練。

「我們兩人都同意，比賽結束後會討論。」穆雷與昔日勁敵喬科維奇同樣出生於1987年5月，自球員時代就有好交情，去年剛退休的英國名將應邀首度擔任教練，兩位前球王在墨爾本公園攜手出擊，但一路挺進準決賽的喬科維奇，卻在首盤搶7不敵德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）後，因左腿傷勢忍痛放棄再戰，也再度無緣挑戰大滿貫25冠等歷史紀錄。

穆雷澳網執教處女秀以來，首度接受媒體採訪，他謙稱好友擁有偉大團隊，臨時加入的自己不該搶走光芒，「其實有點尷尬，因為我們的關係受到各界矚目，甚至認為有好表現時，都是因為我幫助他。」穆雷強調，喬帥團隊多年來完成許多工作，讓37歲老將仍保有競爭力，自己也學習不少，「能成為其中一員真的太好了，這是愉快但充滿挑戰的寶貴經驗。」

賽後喬科維奇直言，由於身心都飽受打擊，暫時無法確定兩人未來是否繼續合作，「我們都對這結局感到失望，我肯定會和穆雷聊聊，感謝他和我在一起，看看他的感受，然後再決定下一步。我想我們都需要冷靜一下。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中