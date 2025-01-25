澳網》謝淑薇週日女雙復仇決戰！去年兩度惜敗捷美老冤家

謝淑薇（右起）與奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇連兩年勇闖澳洲網球公開賽女雙壓軸，週日中午即將展開復仇之戰，面對去年兩度惜敗的捷美老冤家，台灣一姊準備延續「百搭天后」氣勢，攜手第6位不同搭檔打下職業生涯大滿貫女雙第8冠。

謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本賽季首度合拍，歷經阿德萊德磨合，隨即在墨爾本公園一路過關斬將，第2種子「台拉聯軍」5連勝挺進決戰，壓軸對手則為左右開弓的頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），這場硬仗對於小薇來說，也正是雪恥的絕佳機會，同時爭取共享81萬澳幣（約1707萬台幣）的女雙冠軍獎金。

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經驗豐富的西妮亞可娃贏得四大賽與奧運金牌，已完成「生涯金滿貫」；擅長重砲強抽的湯森，則是美國女雙一姊，兩人2024年溫布頓網球錦標賽女雙4強，曾3盤大逆轉謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens），順勢草地大滿貫封后。同年11月利雅德WTA年終賽，謝淑薇／梅騰絲小組賽壓軸歷經搶10拉鋸，又不敵西妮亞可娃／湯森無緣4強。如今小薇再度與這對老冤家狹路相逢，戰況精彩可期。

過去謝淑薇與5位搭檔，打下7座大滿貫女雙冠軍，包括2013年溫網、2014年法國公開賽的中國彭帥，2019年、2023年溫網的捷克史崔可娃（Barbora Strycova） ，2021年溫網、2024年澳網的梅騰絲，還有2023年法網的中國王欣瑜，當時小薇人馬就在紅土決戰扳倒左手持拍的湯森／加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）。

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