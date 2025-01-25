晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》挑戰26年來三連霸第一人 球后莎巴蓮卡今與凱絲爭冠

2025/01/25 07:05

莎巴蓮卡。（資料照，法新社）莎巴蓮卡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女單冠軍戰，台灣時間週六下午4點半開打，當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）想要挑戰三連霸壯舉，榮膺26年來第一人，壓軸對手則為爆冷殺出的美國19種子凱絲（Madison Keys）。

莎巴蓮卡已在2023、2024年澳網衛冕，目前賽史20連勝、總計戰績28勝5負，正是26歲的她在大滿貫最佳勝率 （0.848）。這位白俄羅斯頭號種子手感發燙，開季11勝0負，職業生涯對戰凱絲4勝1負，儘管各界和國際賭盤都一面倒看好，但莎巴蓮卡不敢輕敵，尤其老經驗的凱絲近來也11連勝，「她非常有侵略性，發球和移動都很好。我在這裡看過她的比賽，臨場狀態極佳，這將是場偉大的戰鬥。」

莎巴蓮卡若能在墨爾本公園奪冠，就將成為史上第6位三連霸女將，加入1969至71年考特（Margaret Court）、1974至76年古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）、1988至90 年葛拉芙（Steffi Graf）、1991至93年莎莉絲（Monica Seles），和1997至99年辛吉絲（Martina Hingis）等傳奇行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中