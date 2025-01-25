澳網》挑戰26年來三連霸第一人 球后莎巴蓮卡今與凱絲爭冠

莎巴蓮卡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女單冠軍戰，台灣時間週六下午4點半開打，當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）想要挑戰三連霸壯舉，榮膺26年來第一人，壓軸對手則為爆冷殺出的美國19種子凱絲（Madison Keys）。

莎巴蓮卡已在2023、2024年澳網衛冕，目前賽史20連勝、總計戰績28勝5負，正是26歲的她在大滿貫最佳勝率 （0.848）。這位白俄羅斯頭號種子手感發燙，開季11勝0負，職業生涯對戰凱絲4勝1負，儘管各界和國際賭盤都一面倒看好，但莎巴蓮卡不敢輕敵，尤其老經驗的凱絲近來也11連勝，「她非常有侵略性，發球和移動都很好。我在這裡看過她的比賽，臨場狀態極佳，這將是場偉大的戰鬥。」

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莎巴蓮卡若能在墨爾本公園奪冠，就將成為史上第6位三連霸女將，加入1969至71年考特（Margaret Court）、1974至76年古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）、1988至90 年葛拉芙（Steffi Graf）、1991至93年莎莉絲（Monica Seles），和1997至99年辛吉絲（Martina Hingis）等傳奇行列。

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